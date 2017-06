Dovolenkujúcich turistov prekvapil dvojmetrový žralok. Chvíľu sa vyhrieval len pár metrov od pláže, nakoniec ho chytila pobrežná hliadka

Na španielskom ostrove Malorka, v obľúbenej turistickej destinácii, zažili ľudia poriadne stresovú situáciu. Na pláži Illetes vystrašil dovolenkujúcich dva metre dlhý žralok modrý, informoval portál tvnoviny.sk. Ten však vôbec nebol agresívny a nikto netuší, ako sa na pláž vlastne dostal. Panika nastala, až keď si ho niekto po prvýkrát všimol. Žralok modrý sa nachádzal len niekoľko metrov od brehu, kde sa na plytčinu pravdepodobne prišiel vyhrievať. Potom sa však pokojne vrátil späť do vĺn, za tú dobu však všetci turisti z pláže vydesene utiekli.

Španielske úrady však niekoľko pláží okamžite uzavreli a turisti na miesto zavolali aj pobrežnú hliadku. Spolu so zamestnancami miestneho akvária sa vydali na more žraloka chytať. Lov bol úspešný a žraloka utratili, a to aj napriek tomu, že nikomu neublížil. Nakoniec vysvitlo, že žralok bol mimoriadne dezorientovaný a navyše bol vážne zranený na hlave, pričom smrť bola už za rohom.

Shark that terrified swimmers in Majorca has been caught https://t.co/4wyMVnpmGC #travel pic.twitter.com/OQjKFeAEoL — Hostel Obispo (@hostelobispo) 25. júna 2017