Aké miesta sa na Instagram fotia najčastejšie? Rafinovaná mapa ti odhalí všetky nádherné zákutia sveta

Niet divu ani pochýb o tom, že sú dnes fotografie miest, kam cestujeme, mimoriadne obľúbené. Či už nimi chceme umlčať našich pics or didn't happen kamarátov alebo si jednoducho chceme zachovať peknú spomienku, ktorú do dvoch minút vrazíme na Instagram. Práve Instagram je ústrednou sociálnou sieťou, čo sa týka zverejňovania fotografií. Samozrejme, niektoré svetové atrakcie sú zvečňované častejšie ako tie ostatné, nad čím sa okrem iného zamyslel aj portál On The Go Tours. Autori projektu sa prehrabali rôznymi zaujímavými zákutiami internetu, aby našli čo najpresnejšie informácie o tom, ktorých miest fotky sú na Instagram pridávané najčastejšie a tým pádom sú aj na tejto sociálnej sieti najpopulárnejšie.

Všetko priniesli pomocou zábavnej interaktívnej mapy. Niet divu, že prvé miesto získala Eiffelova veža. Medzi prvým a druhým miestom, na ktorom sa umiestnil Big Ben, je však až prekvapivý rozdiel asi milión fotiek. Nič zo Slovenska ani z okolitých krajín sa do prvej päťdesiatky, bohužiaľ, nedostalo a najbližšie miesta okolo Slovenska sú Brandenburská brána, nemecký zámok Neuschwanstein, Drakulov rumunský hrad Bran, šikmá veža v Pise a Koloseum. Slovensko sa tak prvým priečkam vyhlo.