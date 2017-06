Šumivé víno za 9 eur z LIDLu vyhralo ocenenie ako jedno z najlepších na svete. Dostalo sa aj medzi prémiovejšie šampanské s oveľa vyššou cenou

V obchodnom reťazci LIDL sa aj na Slovensku dajú kúpiť zaujímavé produkty, ktoré by si v iných prevádzkach nenašiel, ale Briti sa najnovšie môžu vytešovať z toho, že LIDL predáva jedno z najlepších šumivých vín na svete za smiešne peniaze. Šampanské s názvom Crémant de Bourgogne Blanc NV získalo na medzinarodnej súťaži International Wine & Spirits Competition ocenenie „Silver Outstanding“, čo ho radí medzi najlepšie šumivé vína na celom svete. Zaujímavé šampanské opísané ako suché s výraznou chuťou dokázalo uspieť aj v silnej konkurencii, pretože ocenenie spolu s ďalšími takmer 40 vínami, a nachádzali sa medzi nimi aj vystavné kúsky ako Veuve Clicquot z roku 2008, ktoré by si kúpil za viac než 50 eur.

Britský LIDL bol z ocenenia pochopiteľne nadšený a na verejnosť sa dostali informácie o tom, že mesačne svojim zákazníkom predá až 10-tisíc fliaš tohto konkrétneho šampanského, aj keď nejde o žiadnu dlhodobú a tradičnú značku. V slovenskej verzii by si ho na pultoch v súčasnosti nanešťastie nenašiel, ale po výraznom úspechu sa možno dostane aj do ďalších krajín, pretože vychutnať si jedno z najlepších šumivých vín za 9 eur, to je ponuka, ktorá sa tak ľahko neodmieta.

