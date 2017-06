Internet sa baví na vtipných fotografiách, ktoré ľudí dokážu nahnevať viac, než by možno mali. Perfekcionisti sa pred nimi musia mať na pozore

Každý deň sa stretávame s desiatkami neočakávaných situácií, na ktoré nemôžeme byť dopredu pripravení, aj keby sme sa ich snažili akokoľvek dokonale naplánovať. Život si pre nás jednoducho vždy pripraví nové dobrodružstvo, a to často v negatívnom slova zmysle, a presne preto na portáli Reddit vznikla aj časť Mildly Infuriating. Ľudia sa tam chcú so svetom podeliť o frustrujúce momentky, pri ktorých sa človeku nezrúti celý život pred očami, ale aj tak ho dokážu poriadne nahnevať a často aj viac, než by sa možno patrilo. Perfekcionisti by sa tam zrejme mali pohybovať len na vlastnú zodpovednosť, pretože veľká časť z príspevkov je zameraná práve na maličké nedokonalosti všade vôkol nás, ktoré však pre fanatického perfekcionistu dokážu pripraviť hotové peklo na Zemi. Ak si ale myslíš, že si dostatočne odolný, potom sa zapozeraj do nasledujúcej galérie a rovno si aj klikni na samotný Reddit.

