Z ultramoderného pouličného osvetlenia v Poprade si môžeš sťahovať dáta a svieti len, keď naozaj treba. Sever Slovenska predbehol dobu

Uvažoval si niekedy, načo sa vlastne svieti na ulici, keď tade aj tak nikto neprechádza? Nuž, v západnom svete nie sú zhasínajúce pouličné lampy vôbec raritou a trend už zaútočil aj na Slovensko. Poprad sa môže pochváliť štvoricou supermoderných pouličných lámp, ktoré intenzitu svietenia regulujú podľa toho, koľko chodcov sa na ulici nachádza. Vďaka tomu dokáže tiež sledovať intenzitu dopravy a chodcov, čo môže poskytnúť hodnotné štatistiky.

Treťou schopnosťou lámp je SOS tlačidlo. Jeho stlačením začne lampa intenzívne blikať, čím upriami pozornosť mestskej polície i okoloidúcich. Inteligentné osvetlenie bolo prezieravo nainštalované na ulici, kde ľudia často potrebujú pomoc. Okrem výrazného šetrenia energie dokážu lampy samy nahlásiť poruchu a okamžite môžu zasiahnuť servisní pracovníci.

Asi najvýznamnejším prekvapením je fakt, že lampy môžu slúžiť ako sprievodcovia poskytujúci informácie o meste. Pomocou špeciálnej aplikácie na smartfóny je totiž možné nadviazať s osvetlením spojenie. Lampy obsahujú úložiska a do mobilov sa ti tak dostanú čerstvé informácie, ktoré do éteru vypustilo vedenie mesta. Časom by tak mohli nahradiť napríklad mestských sprievodcov, ak by boli nainštalované v historických častiach mesta. V budúcnosti by podľa viceprimátora mesta mohli lampy fungovať aj ako meteostanice. Osvetlenie je momentálne v testovaní, Poprad disponuje až 5 500 svetelnými bodmi. Podľa viceprezidenta je tu však nádej, že by časom podobné funkcie mohla mať každá piata lampa v meste.