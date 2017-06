Kedysi bol milionárom, ale prišiel o všetko. Dnes už 20 rokov žije na malom ostrove len so svojím psom a vraj mu nikdy nebolo lepšie

V čase svojej najväčšej slávy sa mohol pochváliť majetkom presahujúcim 35 miliónov eur, lenže finančná kríza v roku 1987 všetko zariadila inak. Desiatky miliónov eur bola odrazu preč a David Glasheen si onedlho musel zvykať na život obyčajného človeka, ktorý musí opatrne narábať s peniazmi. Onedlho po finančnej katastrofe ho opustila aj manželka a David upadol do hlbokej depresie, pretože nevedel, kam sa pohnúť so svojím životom a pomohla mu až nová priateľka, ktorá mu jedného dňa porozprávala príbeh o tom, ako by raz chcela žiť na opustenom ostrove. David síce o živote na opustenom ostrove veľa nevedel, ale s pomocou svojho kamaráta sa mu podarilo prenajať časť ostrova Restoration Island neďaleko severovýchodnej Austrálie a od roku 1997 tam bez prestávky žije až dodnes.

Samozrejme, zmena životného štýlu na ostrovný priniesla aj niekoľko komplikácií. Aj keď o tom jeho priateľka snívala, netrvalo dlho a život na ostrove ju začal nudiť, a tak Davida opustila a vrátila sa do mesta. Dnes už 73-ročný David sa však nevzdal a dodnes si užíva život, v ktorom nepozná žiadnu každodennú rutinu a každé ráno sa zobúdza do nového dňa s tým, že nevie, čo mu zase prinesie. Na ostrove naňho číhajú aj nástrahy ako krokodíly, pavúky či hady, avšak s nimi si ťažkú hlavu nerobí a v každej chvíli má pri sebe svojho verného chlpatého kamaráta. Občas ho na ostrov prídu pozrieť kajakári či zvedaví turisti, ktorí mu pri tej príležitosti vždy prinesú fľašu alkoholu či dobroty z obchodov a David sa potom raz ročne vydáva na veľký nákup, aby si trochu svoj život ozvláštnil. A či svoje rozhodnutie presťahovať sa na ostrov ľutuje? Ak by ho neurobil, tak si myslí, že by dnes zrejme už nežil.

