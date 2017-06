Hroch nemilosrdne utopil nosorožca, ktorý mu okupoval jeho vodnú plochu. Nechcel z nej odísť, tak na to doplatil životom

Príroda vie byť občas poriadne nemilosrdná, o čom sa mohli presvedčiť aj návštevníci národného parku Kruger v Afrike. V čase sucha zvieratá zúfalo vyhľadávajú možnosti, ako sa osviežiť a napiť vody, čo chcel dosiahnuť aj jeden nosorožec, ale ako neskôr zistil, nevybral si práve najlepšie miesto. Nosorožec narazil na vodnú plochu, ktorú dovtedy okupoval hroch a aj keď sa chcel len trochu napiť, hroch okamžite zaujal útočnú pozíciu a niekoľko minút dával nosorožcovi jasne najavo, kto je v situácii pánom. Nanešťastie, nosorožcovi bol v minulosti odstránený jeho roh v rámci preventívnej ochrany proti pytliakom, čo sa mu tentoraz vypomstilo, pretože sa voči agresívnemu hrochovi nemal ako brániť. Po chvíli hroch zaútočil a nosorožca stiahol do vody, pričom ho zranil a nakoniec aj utopil. Prihliadajúci certifikovaný lovec Stanley Robertson len skonštatoval, že príroda je už raz taká a nikto so situáciou nemohol nič urobiť, po čom sa na internete rozpútala diskusia o tom, akí sú ľudia krutí, keď kvôli nim musel nosorožec prísť o roh a to ho možno napokon aj zabilo.

