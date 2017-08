 Zakladatelia Pure Nuts: Začínali výrobou orieškových masiel pre rodinu a známych, dnes predávajú tisíce mesačne (Rozhovor)

V rozhovoroch so zaujímavými osobnosťami budeme pokračovať aj dnes. Tentokrát sme sa rozhodli osloviť dvojicu šikovných chalanov, ktorí stoja za projektom s názvom Pure Nuts. Ak ste ho náhodou do dnešneho dňa ešte nepoznali, ide o špeciálne maslo, ktoré sa vyrába z orechov a nepridáva sa doň biely cukor ani palmový olej. Pôvodne začali tento produkt vyrábať len pre svoju rodinu a známych, no časom prišiel nápad rozbehnúť to vo veľkom a dnes ich dokonca nájdeš aj v kamennej pobočke, a to na Námestí 1. Mája 5 v Bratislave. V rozhovore sa dozvieš o vzniku nápadu a aj o tom, v čom spočíva ich úspech.

Čaute chalani. Na úvod sa nám prosím v krátkosti predstavte a prezraďte nám, kto ste a čomu sa vlastne venujete?

Čaute, sme Janči a Samuel. V januári 2016 sme začali s prvými orieškovými maslami Pure Nuts. Dnes máme už deväť príchutí a pred letom sme uviedli tri druhy tyčiniek so superfoods.

Ako ste sa vlastne dopracovali k myšlienke vytvoriť projekt Pure Nuts a čo bolo vaším primárnym cieľom?

Chceli sme čisto orieškové maslo, bez bieleho cukru a palmového oleja. Najprv len pre seba, rodinu a známych. Prvé prototypy vznikali na domácom mixéri a každému, kto ochutnal, chutilo. Vtedy sme si povedali, že to treba vyskúšať vo väčšom. Do komunikácie Pure Nuts sme pridali aj veľa zábavy. To nám pri prezentácii kvalitných potravín totiž dosť chýba a je to škoda. Ľudia nechcú vždy počúvať len o bio kvalite a omega-3 kyselinách…

Dokázali by ste nám v krátkosti popísať proces výroby orieškového masla? Čo všetko na jeho prípravu potrebujete a čo to vlastne obnáša? Predpokladám, že si dávate záležať aj na pôvode použitých surovín a vždy staviate na čerstvosť a kvalitu. Mám pravdu?

Nejako moc sa vyznáš, tajne špehuješ naše výrobné procesy (smiech)? Či sú to vstupné suroviny alebo hotové Pure Nuts, čerstvosť je pre chuť úplne najdôležitejšia. Preto hneď cítiš rozdiel medzi Pure Nuts a maslom, ktoré stálo na pulte aj dva roky. Bližšie detaily však nemôžeme prezradiť – presné receptúry masiel poznajú len dvaja ľudia a tí nikdy neletia tým istým lietadlom (smiech).

Myslíte si, že bežný podnikateľ napríklad aj vo vašom gastro odbore má reálnu šancu na veľký úspech bez väčších problémov alebo je potrebné oddať "biznisu" skutočne všetko? Mám na mysli, či ste spokojní s podnikateľským prostredím aj trhom.

Náš skromný názor je, že ak chceš byť v čomkoľvek úspešný, musíš tomu dávať aspoň 100 %. A špeciálne ak podnikáš na Slovensku. A s potravinami.

Ešte že sú tie sociálne siete, kde vám to naozaj ide. Máte na ich spravovanie odborníka alebo ste stavili na vlastný inštinkt, čo by vlastne mohlo fungovať?

O obsah na sociálnych sieťach sa v podstate starajú naši fanúšikovia. Nie vážne, posielajú nám nafotené brutálne snacky, pri ktorých slintáme. My k nim už len pridáme pridáme pokec a hashtagy. Sociálne siete, aj celú komunikáciu Pure Nuts spravujeme od začiatku “in house”. Ako som vravel, naším obsahom chceme ľudí pobaviť a keď tým niekomu aspoň trochu zlepšíme deň, je to super.

Pri pohľade na vašu veľmi peknú facebookovú stránku mi do oka padlo viacero zaujímavých receptov. Tie si vymýšľate sami? A nerozmýšlali ste nad tým, že by ste predávali aj priamo hotové výrobky? Alebo možno o otvorení reštaurácie?

Sme radi, že sa ti páčia :) Začiatkom tohto roku sme otvorili pilotný Pure Nuts Playground – je to koncept, v ktorom spájame viac funkcií: odberné miesto pre e-shopových zákazníkov, showroom produktov a aj pohodové miesto na prácu. Pravidelne nás oslovujú šikovní ľudia, ktorí doma vyrábajú všelijaké dobroty. Kvalita je neporovnateľne vyššia ako pri produktoch v bežných obchodoch, ale tým, že je to domáca výroba, ich nemôžu oficiálne predávať. Preto rozmýšľame nad miestom s vlastnou výrobňou takýchto hotových snackov, ktorú budú môcť použiť.

Máte už s vaším projektom spojenú aj nejakú vtipnú resp. pozitívnu príhodu, na ktorú nezabudnete? Možno so zákazníkmi alebo podobne.

Taká klasika takmer na každom trhu je otázka: “Koľko stojí táto horčica?”, ukazujúc na mandľové maslo, (smiech).



Aké sú vaše plány do blízkej aj vzdialenej budúcnosti?

Cez leto sme spustili druhý Instagram s tematikou outdoor, action a travel. Namiesto receptov tam nájdeš fotky z výletov a tripov po Slovensku, aj po svete. Je to akčnejšie a na energiu do vrecka. Samozrejme, zase sa spoliehame hlavne na skvelé fotky od našich fanúšikov, ktorými nás zásobujú :) Skoro každý deň nájdeš nový tip na @DrPureMrNuts.

Vo vzdialenejšej budúcnosti chystáme v novom Playgrounde kuriozitku – naše “múzeum failu”. Sme na trhu síce len necelé dva roky, ale už sme stihli pri vývoji produktov vyrobiť aj kopec nepodarkov. Môžeš si pozrieť, ako niektoré produkty vyzerali úplne na začiatku a k čomu sme sa prepracovali dnes. Nie všetko je dokonalé hneď na prvý alebo druhý pokus...niekedy sa to nepodarí vôbec. Ale hlavné je začať, spraviť to najlepšie ako vieš a vylepšovať môžeš vždy za pochodu.

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím vám palce. Na záver ešte priestor pre vás na pár slov našim čitateľom.

Neberte nás úplne vážne, často si robíme srandu, hlavne zo seba. A keď budete na Námestí 1. Mája 5 v Bratislave, určite sa zastavte v Playgrounde, keď si donesiete parťáka dáme partičku stolného futbalu.

Vám ďakujeme za pozornosť a pevne veríme, že si nás zapnete aj nabudúce. Dovidenia.