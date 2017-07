Vyľudnené zákutia, divoký Dunajec či majestátne stavby. Slovensko má letným výletníkom čo ponúknuť

Desiatky tisíc tínedžerov na Slovensku si momentálne vychutnávajú vytúžené letné prázdniny a pre ďalšie početné skupiny našincov zasa začína obdobie dovoleniek. Ako už býva po celé desaťročia zvykom, ľudí láka voda a relax. Najpopulárnejšou destináciou je stále slnečné Chorvátsko, no nepohrdneme ani inými miestami či už v Európe alebo v iných častiach sveta. Slovíčko "dovolenkovať" nie je len synonymom nekonečného ležania na pláži s opaľovacími krémami po ruke a pravidelné ovlaženie sa vo vlnách mora. Užívať si výlet alebo voľno sa dá aj inými spôsobmi. Veľa ich ponúka aj naša krajina. Z médií pozorujeme, že sa eviduje zvýšený nárast záujmu cudzincov o naše končiny a samotnú krajinu začínajú čoraz častejšie objavovať aj samotní Slováci. A robia dobre, pretože toho máme hojne.

Poľana

Začneme od srdca Slovenska. Keď položíte prst na mape našej krajiny približne do stredu, objavíte zaujímavé pohorie. O jeho názve už tušíte, veď ide o Chránenú krajinnú oblasť Poľana - lokalita zarastená lesmi s častým výskytom horských lúk, podľa ktorých oblasť dostala aj meno (poľany). Zároveň sa jedná o stratovulkán, čo na naše pomery znie pomerne exoticky. Poľana je sopečným pohorím. Lákadlom okrem zaujímavého tvaru je aj miestny vodopád s názvom Bystré, ktorý má 15 metrov. V horúcich letných dňoch super osvieženie. Ak sa už teda vyštveráte do kopcov, poprípade zdoláte 1457 metrov nad morom vysoký vrch Poľana, čakajú na vás zaslúžené výhľady na okolitú krajinu.

Morské oko

O našom treťom najväčšom prírodnom jazere sme už čosi popísali. Nachádza sa vo Vihorlatských vrchoch na samom východe krajiny. Už len svojou polohou je mimoriadne lákavé. Žiadny rušný život, všadeprítomné cesty a hluk... Len vy, hlboké lesy a voda. Ak by ste mali šťastie, môžete natrafiť aj na 200-ročné stromy a veľmi bohatú faunu. Ešte raz opakujeme, Morské oko ma fantastickú polohu a dokáže vás dobiť energiou na ďalšie dlhé mesiace. Určite odporúčame!

Užhorod

Teraz to bude znieť zavádzajúco, ale predsa vám ukážeme ďalšiu netradičnú "destináciu", kam Slováci môžu zájsť. Je to len na skok. Takmer 120 000 mesto Užhorod leží hneď za hranicou na území Podkarpatskej rusi. Ak si pamätáte z dejepisu, kedysi bolo súčasťou aj Československej republiky, a preto tu je dodnes možné nájsť desiatky pozostatkov z Rusínmi milovaného obdobia. Ak sem prídete, určite navštívte miestny zámok, katedrálu, uličky mesta a veľa ďalšieho. Medzi osobnosťami Užhorodu možno nájsť aj Slovákov a určite sa netreba ničoho báť. Ak by vám bolo málo, tak rozhodne sa vydajte do tamojších kopcov, teda do prenádherných polonín, určite neoľutujete.

Dunajec

Späť k nám. Na sever si s Poliakmi delíme jeden vodný klenot. Ako ste vyčítali, ide o rieku Dunajec. Je miestami plytká, hlboká, divoká, no čo je veľmi podstatné - mimoriadne čistá. Splaviť ho je veľkým zážitkom pre mladých aj starých a počas toho všetkého sa vám otvorí pohľad na miestne prírodné krásy. Či už tiché lesy alebo vysoké skaly. Určite treba rátať s ošpliechaním a čiastočným strachom pred hlučnými perejami, no stojí to za návštevu. Ak vám zostanú euríčka navyše, zadovážte si na pamiatku goralský klobúčik.

Spišský hrad

Poznáme ho všetci, no nie každý z nás ho aspoň raz navštívil. Treba to zmeniť. Slováci si akoby neuvedomovali, že ich krajina ukrýva priam poklad z 11. storočia. Je zapísaný na zozname UNESCO a tvorí dominantu celého spišského regiónu. Jeho bohatá história a majestátnosť láka aj stovky zahraničných turistov, tak prečo ho nepozrieť. V blízkosti sa nachádza aj mesto Levoča, kde sa taktiež môžete zastaviť a pozrieť ďalšie unikáty nielen slovenského, ale i svetového významu.

Slovenský kras

Slovenský raj je známy každému, no čo kras? Je krásny, rozľahlý a pokojný. Na jeho ploche bol vyhlásený národný park a dnes sa s ním zaobchádza veľmi obozretne. Údolie a pohľady ako z fantasy príbehu sa určite oplatí pochodiť a viac k tomu ani netreba dodávať.

Poloniny

Na našich stránkach sme ich spomínali už viackrát, no stále ide o najmenej navštevovaný národný park na Slovensku. Návštevníci sem síce chodia, no nie vo veľmi hojných počtoch. A to je možno aj dobré. Krásna čistá nočná obloha, rozhľady široko-ďaleko a ľudskou činnosťou nedotknutý miestny prales. Lesy pokrývajú až 80% tunajšieho územia a nechýba ani dôležitý zápis v UNESCO.

Banská Štiavnica

A na záver nami ďalšie veľakrát omieľané mestečko. Historicky ide snáď o najmultikultúrnejšie miesto na Slovensku. Spoločne tu žili Slováci, Nemci i Maďari a spoločne vytvorili niečo úžasné. Banská oblasť dnes láka čoraz viacej a viacej ľudí a poprechádzať sa po miestnych uličkách, preskúmať bane a štôlne či vystúpiť na kalváriu je zážitkom. Nechceme sa ani veľmi rozpisovať, veď kliknite napríklad sem.

Ak máte aj vy nejaký tip na nie moc tradičný výlet po Slovensku, neváhajte nám ho napísať do komentáru a inšpirovať tak ďalších ľudí. Viac tipov na Slovakia.travel.