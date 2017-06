Novinka tohto leta? Nitro káva, ktorú si môžeš kúpiť iba v kaviarni Pána Králička

Bez čoho si nevieš predstaviť svoje ráno? Alebo cestu do práce v ruke s papierovým kelímkom? Kávičkár by vedel odpovedať hneď. Určite ťa neobišli pojazdné kaviarne, ktoré spríjemňujú deň uponáhľaným ľuďom v uliciach Bratislavy. Pri trojkolesovom vozíku, za ktorým vanie vôňa čerstvo pripraveného espressa, sa zastaví nejeden zaneprázdnený okoloidúci. Martin Králik, ktorý je majiteľom pojazdných kaviarničiek, začal s týmto konceptom už v roku 2012 a priznáva, že vybudovať niečo vlastné v gastro biznise nie je najľahšie. Chce to pevné nervy, neustálu chuť, veriť svojmu nápadu a prinášať zákazníkovi čosi, čo inde nenájde.

V septembri minulého roka Pán Králiček posunul latku vyššie a ako jedna z mála kaviarní, ktoré začali na kolieskach, otvoril kamennú predajňu na Budovateľskej ulici v Bratislave, kde si môžeš vo veľmi príjemnom prostredí pri svojej kávičke aj posedieť. „Pojazdná kaviareň je v podstate trochu obmedzujúca a my sme sa chceli v tomto koncepte posunúť ďalej. Logickým krokom bol vlastný priestor, kde by sme mohli do svojej ponuky zahrnúť aj raňajky, zákusky, iné občerstvenie, ale aj limonády, kvalitné víno a pivo.“ Dnes je v tomto odvetví veľká konkurencia a Pán Králiček sa od nej odlíšil unikátnym produktom, ktorý v našich končinách zatiaľ nenájdeš nikde inde. Nitro kávou.

Čo to je Nitro káva a ako sa pripravuje

Vo svete už dlhšie obľúbená káva, ktorá sa lúhuje za studena vo veľkých sudoch viac ako dvanásť hodín, má dobrý nábeh stať sa hitom tohto leta. „Je to vec, ktorú sme chceli priniesť na Slovensko ako úplnú novinku.“ Cold brew alebo cold press predstavuje priebeh máčania kávovej usadeniny v špeciálnych sudoch. Po niekoľkých hodinách nastáva konečný proces, kedy vznikne doslova Nitro káva nasýtená dusíkom. Spôsobí to jemnú penu na povrchu kávy, menšie bublinky, samotná chuť sa zjemní a kyslosť ustúpi. Takto pripravená káva sa čapuje zo špeciálnej pípy, presne ako pivo, ktoré si u Pána Králička môžeš načapovať tiež. Nitro káva sa podáva s ľadom a bez mlieka aj sladidla je veľmi sviežou alternatívou ľadovej kávy, avšak na rozdiel od nej má špecifickú chuť. Pokojne si ju môžeš vziať „to Go“ alebo sa ňou osviežiť počas horúcich letných dní v priestore Pána Králička. Postupne sa bude experimentovať s príchuťami a možno sa Nitro Káva stane tento rok tvojím novým obľúbeným drinkom.

Bohaté raňajky aj pre nemäsožrútov

Ak patríš medzi tých, ktorým mäsko moc nevoní, u Pána Králička si prídeš na svoje tiež. Vegánske jemné sójové párky, k tomu krémžská horčica, kečup podľa chuti a vždy čerstvé pečivo. Mäsovou alternatívou sú kvalitné teľacie párky priamo z farmy Turová. Jedáci, pre ktorých je prvé jedlo dňa základom, si môžu objednať Raňajkový tanier všehochuti. Vajíčko robené na pare s mäkkým žĺtkom, pečené fazuľky v rajskej omáčke, šunka od kosti, čerstvý šalát, paradajky, ktoré sa snažia pravidelne dovážať zo žitného ostrova a samozrejme párky a pečivo. Tanier pripomína anglické raňajky a nasýti sa z neho aj silnejší chlap. Ak nie si ranný jedák, postačí ti káva a k nej croissant, ktorý je plnený buď kozím syrom, šunkou alebo sladká klasika s džemom a maslom. Cez týždeň sa podávajú do 11:00 a keby si sa v sobotu zobudil spoločensky unavený s prázdnou chladničkou, Pán Králiček ti raňajky pripraví až do 15:00.

Belgické Waffle na tri spôsoby

Maškrtník nimi určite nepohrdne. Liége Waffle s vanilkovým, orechovým alebo bezlepkovým cestom s čokoládovým krémom, šľahačkou a ovocím, esteticky servírovaný na tanieri, ktorý keď pred teba postavia, neodoláš.

Pre nadšených kávičkárov je u Pána Králička bohatý výber mlynčekov, konvíc, filtrov a rôznych európskych káv, ktoré si môžeš kúpiť aj domov. Neponúkajú tvrdý alkohol, ale za to výborné víno z malokarpatských vinární a tiež si k nim môžeš zájsť na vychladené, dobré, slovenské pivo. Za barom môžeš vidieť vysoký regál, ktorý ti okrem balíčkov množstva typov káv, servisu k nim a vína ponúka aj čerstvé ovocné šťavy a smoothies.

Ak hľadáš miesto, ktoré by spĺňalo podmienky dobrého ľahkého jedla, moderného komorného interiéru, priateľskej obsluhy a chceš ochutnať novinku, ktorú si v našich končinách určite ešte neskúsil, Pán Králiček je tip, ktorý ti vrelo odporúčame. Viac info nájdeš na ich Facebook stránke.