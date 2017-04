Aké veci sa neodvratne odohrajú v tvojom živote, keď sa do niekoho zaľúbiš? Začína to euforickými pocitmi a končí sexuálnym dráždením pri filmoch

Láska je neuveriteľný fenomén a ak sa konečne dostane do tvojho života, potom z teba dokáže spraviť nového človeka. Nie je jednoduché ju nájsť, ale ak sa ti to napokon podarí, zrejme budeš postupne zažívať väčšinu bodov z nasledujúceho zoznamu vecí, ktoré sa ti neodvratne prihodia, ak sa do niekoho zamiluješ.

Najskôr sa cítiš plný eufórie, šťastia a radosti z toho, že si konečne našiel svoju chýbajúcu polovičku a stane sa z vás neodlúčiteľná dvojica, o ktorej si budú vaši kamaráti šepkať, ako by aj oni raz chceli mať taký vzťah.

Onedlho prichádza fáza, keď si so svojou polovičkou začnete vymýšľať pre vás roztomilé, ale pre ostatných totálne trápne prezývočky. Chrústik, miláčik, zlatíčko a ani mojenko dnes už nie sú v móde.

Každá dvojica spolu zažíva nekonečné množstvo situácií, a tak si postupom času vytvárate narážky a žartíky, ktorým rozumiete iba vy dvaja a vaši kamaráti len nechápavo krútia hlavami, keď sa začnete hurónsky smiať na absolútne obyčajnom slove.

Niekedy si len tak sedíš, rozmýšľaš nad životom a odrazu sa začneš usmievať. Nie, nestalo sa ti nič nezvyčajne pozitívne v posledných minútach, len si uvedomuješ, aký skvelý pocit je mať niekoho, s kým sa môžeš podeliť o svoje radosti aj starosti.

Stále držíš v rukách svoj smartfón, ale akosi sa ti už nechce komunikovať o hlúpostiach s kamarátmi, a tak väčšinu času tráviš komunikáciou so svojou polovičkou. Píšete si, keď vstanete, keď obedujete, keď odchádzate zo školy, keď prichádzate domov, keď ste v autobuse, skrátka stále.

Predtým si ich okamžite prepínal, alepo vstupe do vzťahu sa z teba stal ich milovník. Skladieb o láske už vznikli snáď tisíce a tisíce a keďže si čerstvo zamilovaný, rád si ich vychutnávaš a pomaly nimi do istej miery nahrádzaš svoj doterajší overený playlist.

Návšteva supermarketu či nákupného centra sa už nezaobíde bez pohľadov na cukríky, sladkosti, sošky, tričká či akékoľvek ďalšie zbytočnosti, ktoré ti pripomínajú nejaký spoločný zážitok s tvojou polovičkou a najradšej by si všetko hneď vykúpil a priniesol jej to domov, aby si sa ukázal ako pravý romantik, ktorý na svoju lásku vždy myslí.

Doteraz si sa znechutene pozeral na páriky, ktoré si vymenili zopár bozkov na ulici či v nákupnom centre, ale odrazu sa z teba stal najväčší pokrytec a neexistuje pre teba nič krajšie, ako keď môžeš svojej polovičke pred všetkými vtisnúť dlhý bozk.

Tvoj vzťah začne naberať na obrátkach až v momente, keď ti tvoja priateľka začne posielať roztomilé fotografie zvieracích párov a ty v nich okamžite zbadáš vás dvoch a obaja sa na tom rozplývate. Nie, nie ste žiadne zaľúbené kačičky ani mačičky, tak to ani len neskúšajte porovnávať.

Ak si vo svojom nezadanom živote každý piatok a sobotu zamieril do klubu s kamarátmi, vo vzťahu je situácia o trošku iná. Divoké večierky nahradili romantické večere pri vínku a niet nad krajšie strávený víkend ako s tvojou polovičkou v posteli.

Svoju polovičku chceš vždy nejako prekvapiť a občas sa ti podarí aj poriadny trapas. Urobíš niečo, čo tvoja partnerka považuje za úplne presladené klišé, napíšeš jej pieseň a potom jej ju zahráš na gitare, ale ona ťa má aj tak stále rovnako rada.

Pri spoznávaní nových ľudí je ticho väčšinou trápne a ešte aj zárukou toho, že si nesedíte a nemáte si čo povedať. Vo vzťahu sa však z ticha niekedy stáva najlepší priateľ a tvorca najkrajších momentov, kedy dotyky a pohľady nahrádzajú všetky slová.

Ak tvoj priateľ miluje futbal a tvoja priateľka si zase potrpí na konkrétnej hudobnej skupine, potom sa vaše koníčky zrejme začnú prelínať. Ona pokojne prelomí ľady a začne s tebou hrávať hry na hernej konzole a ty s ňou zase zájdeš na koncert, aj keď ti tento konkrétny hudobný štýl mierne nesedí.

Svojej polovičke sa chceš neustále páčiť, a tak v prvých mesiacoch vzťahu zvyšuješ svoju starostlivosť o vlastný vzhľad. Vždy sa perfektne upravíš, aby si ju neustále bavil a páčil si sa jej aj naďalej a ona to možno nedáva najavo, ale páči sa jej, ako sa kvôli nej snažíš.

Ráno sa zobudíš, pretrieš si oči a hneď si pomyslíš na to, kedy sa so svojou priateľkou dnes stretnete, ako sa vyspala a čo bude robiť dovtedy. Zabudni na nahé ženy či školu, tvoje prvé myšlienky po prebudení budú smerovať ku tvojej partnerke.

Varenie, upratovanie, sedenie, ležanie, prechádzanie sa. Podobné aktivity patria do nášho kažodenného života, ale ak vstúpiš do vzťahu a začneš pri nich pozorovať svoju polovičku, odrazu sa z nich stanú tie najsexy činnosti, aké si kedy pozoroval a nemôžeš sa pohľadom či dotykom nepristaviť pri tele svojej partnerky.

Z času na čas dostávaš záchvaty toho, že chceš svoju polovičku jednoducho násilne dohrýzť, doštípať a doštekliť. Neexistuje snáď nič roztomilejšie, než momenty, keď sa dvaja zamilovaní ľudia bláznia, skáču, kričia a hádžu po sebe vankúše.

Ešte nikto nevymyslel, ako prelomiť ľady vo vzťahu v oblasti telesných potrieb ako prdenie. Jednoducho jedného dňa prichádza ten čas, keď sa pozabudneš a dobre si uľavíš priamo pred svojou polovičkou, po čom buď príde chvíľkové trápne ticho, alebo sa začnú preteky v tom, čo bolo doteraz tabu.

So svojou polovičkou sa dlho lúčiš, nevieš si dostatočne vychutnať bozky na rozlúčku či dlhé objatia, a hneď po tom, čo sa konečne od seba odtrhnete a zájdete za prvý roh niekedy vytiahneš mobil a napíšeš jej, ako veľmi ti už chýba.

Vydať sa na výlet po Európe, alebo si zájsť obzrieť nádherný slovenský zámok? Ako nezadaného človeka ťa to zrejme veľmi netrápilo, ale keď si nájdeš polovičku, odrazu celé dni presedíš za vyhľadávačom leteniek a posielaš jej či jemu desiatky linkov na dostupné letenky so slovami o tom, ako to musíte kúpiť.

Zrejme si pre teba tvoji kamaráti nepripravia hneď pomyselný pohreb, ale určite im po vstupe do vzťahu začneš venovať o čosi menej času. A ak to budeš preháňať s časom stráveným so svojou polovičkou, potom si možno budú myslieť, že si sa vyparil a už neexistuješ.

Krivší nos či trochu väčšie brucho? Ak sa do svojej novej polovičky zamiluješ až po uši, tvoj mozog bude jednoducho jeho chybičky krásy dokonale prehliadať až do momentu, kým zaľúbenie trochu neopadne a ty tak po celý ten čas budeš mať pred sebou priam dokonalého človeka.

Kým doteraz bolo varenie a jedenie skôr otravným žrútom času, vo vzťah je to už iná pesnička. Onedlho si s polovičkou nájdete svoje obľúbené reštaurácie, jedlá a sladkosti a neprejde snáď ani jeden spoločný deň, v ktorom nestrávite aspoň hodinu vychutnávaním si dobrého pokrmu bok po boku.

Podobne ako s hudbou, aj tvoj filmový vkus sa vo vzťahu trošku zmení. Obmedzíš akčné filmy a začneš sa viac prispôsobovať tomu, čo si rada pozrie aj tvoja polovička, aby sa ti to nakoniec aj celkom začalo páčiť.

A keď už sme pri tých filmoch, je koniec koncov úplne jedno, aký film si vyberiete, pretože aj tak ho nikdy nedopozeráte. Buď jeden z vás zaspí, alebo sa na seba po pár minútach vrhnete a nebude vás zaujímať to, čo sa deje na nejakej obrazovke.

Zamilovanie síce po nejakom období pomaly pominie, ale vďaka nemu sa ti na svojej polovičke vytvorí závislosť a ty si začneš uvedomovať, že bez nej už prakticky nevieš existovať a netušíš, čo by si bez nej robil, keby sa s tebou hneď teraz rozišla.