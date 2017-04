 Exkluzívne: Do Prahy prišla jedna z najväčších noviniek roka, 800-koňové Ferrari 812 Superfast

V marci roku 1947 prišlo na svet vôbec prvé Ferrari, teda model 125 S s 1,5-litrovou V12-kou. Tým z vás, ktorým nerobí matematika problém, už teda asi tušíte, že práve tento rok športová automobilka z Maranella oslavuje svoje 70. výročie od predstavenia prvého automobilu. Pri tejto príležitosti vzniklo hneď niekoľko oslavných modelov s plaketami "70th anniversary", nehovoriac o tom, že nám talianska značka predstavila aj niekoľko noviniek s týmito logami, na čele s otvoreným LaFerrari Aperta. Asi nikoho neprekvapí, že tento rok sú teda naplánované viaceré oslavy, špeciálne eventy či zrazy, no a v uplynulých dňoch neobišiel jeden ani naše končiny. U našich západných susedov sa totiž v hlavnom meste nachádza oficiálne zastúpenie značky Ferrari, i z tohto dôvodu preto v závere pracovného týždňa došlo k uskutočneniu tamojšej akcie k 70. výročiu. Súčasťou podujatia boli pochopiteľne viaceré zaujímavé, raritné či tie najnovšie kúsky, ktoré sa stretli po kope a absolvovali aj akúsi spanilú jazdu, okrem toho sa ale v Prahe ukázala v mimoriadnom predstihu aj najhorúcejšia novinka.

Vďaka nášmu dlhodobému fanúšikovi a zároveň aj jednému z najznámejších automobilových spotterov z Česka vám prinášame exkluzívne zábery, na ktorých nájdete novučičké Ferrari 812 Superfast! Cossie670 mal tú česť navštíviť pražský showroom Ferrari, kde si na niekoľko hodín svoje útočisko našla nová vlajková loď z "klasickej" produkcie z Maranella. Jej doručovanie síce postupne začína naberať na obrátkach, v tejto dobe by ste ale prvé zákaznícke exempláre nielen v našich končinách hľadali ešte márne. To, že ide o skutočne zaujímavý úlovok svedčí aj to, že k odhaleniu novinky došlo len pred niekoľkými týždňami na autosalóne v Ženeve, dokonca ide o jeden z vystavovaných exemplárov v samotnom Palexpe. Samozrejme, dodať treba aj to, že sa pozeráte aj na labutiu piesň atmosférických dvanásťvalcov z dieľne Ferrari. Nástupca F12-ky je totiž posledným modelom v kráľovskej kategórií V12-kových motorov tejto značky, kde nenájdete preplňovanie ani hybridnú technológiu. V budúcej generácii tomu tak už nebude.

Daný kus tak pokrýva, pre Ferrari vskutku, netypický avšak o to zaujímavejší matný šedý lak. Už pri samotnom odhalení novinky viacerí vďaka návrhu exteriéru hovorili skôr o rozsiahlejšom facelifte, než úplne novom modeli. Pri pohľade na fotografie vám tieto myšlienky prebehnú hlavou tiež, keďže najmä pri pohľade z boku je silueta prakticky rovnaká. Pochopiteľne, vo veci je ale od základov nové auto, ktoré sa pýši skutočne vyšperkovaným exteriérom a množstvom doplnkov naznačujúcich, že aerodynamika bola prvoradá. Nasdvedčujú tomu hlavne predné partie osadené veľkým nasávacím otvorom a postrannými splittermi. Špecificky tvarované otvory evidujeme aj v oblasti čelných full-LED svetiel, ktoré naspodku akosi zalomené. Čelná časť sa tak s prižmúrením oka podobá na nedávno faceliftované FF-ko, teda model GTC4 Lusso. Do pozornosti dávame pritom nielen početné použitie karbónu, ale aj 20" disky s efektným dizajnom.

Exteriér bol mimochodom inšpirovaný modelom 365 GTB4 Daytona z roku 1969, o čom svedčí najmä relatívne svojsky tvarovaná zadná časť. Tam nechýba štvorica okrúhlych koncoviek výfukov a štvorica ledkových svetiel. Opäť početne zastúpené otvory a masívny difúzor opäť hovorí o aerodynamických detailoch, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnuteľnosťou. Spomeňme však aj aktívnu klapku pod predným nárazníkom a zadný spojler, ktorý ma zaručiť vyšší prítlak. Aj keď zábermi interiéru nedisponujeme, kokpit prešiel značkou medzigeneračnou výmenou a do veľkej miery sa ponáša na spomínané Lusso. Škrupinové sedadlá majú zaručiť lepšie bočné vedenie, pričom väčšina ovládacích prvkov je už tradične na novom volante. Azda najväčším progresom prešiel multimediálny systém, ktorý sa pýši väčšou obrazovkou aj kvalitnejším rozhraním.

Najpodstatnejšia vec sa schováva pod rozsiahlym priehľadným krytom, spod ktorého vykúka obrovský dvanásťvalec v červenom obale. Ak ste boli zvyknutí na objem 6.3 litra, tak tentokrát sa bavíme až od 6,5-litrovej V12-ke. Jej výkon zároveň poskočil až na úroveň 588 kW / 800 koní, čo vo výsledku značí, že 812-ka je najvýkonnejšie sériovo vyrábané Ferrari nelimitovanej edície všetkých čias. Krútiaci moment ponúka 718 N.m pri 7000 ot./min, kompetentní ale dodávajú informáciu o tom, že až 80 percent z tejto hodnoty je dostupných už od 3500 ot./min. 1525-kilogramový kôň dokáže akcelerovať na stovku už za 2,9 sekundy, zatiaľ čo maximálna rýchlosť je na úrovni 340 km/h.

Ako tvrdia technici, automatická dvojspojková prevodovka je po novom naladená ešte plynulejšie, pričom jej reakcie a odozvy na pádla pod volantom sú ešte rýchlejšie. Práve prítomnosť vylepšenej prevodovky zohráva nemalú úlohu na daných parametroch a dynamike. Ruku k dielu priložilo ale aj riadenie zadnej nápravy, teda v reči talianskej automobilky ide o technológiu skrývajúcu sa za názvom Virtual Short Wheelbase. Novinka má teda zaručiť lepšiu ovládateľnosť, stabilitu a agilitu, čo by sa malo preukázať najmä v rýchlych prejazdoch zákrutami. Úplnou novinkou však je elektrický posilňovač riadenia EPS, ktorý je použitý v prípade modelu značky Ferrari vôbec po prvýkrát. Ani do dnešného dňa neboli oficiálnou cestou zverejnené cenové relácie, dá sa ale predpokladať, že v porovnaní s predošlou Berlinettou veľké zmeny nenastanú. Najmä na amerických serveroch sa teda neraz začína objavovať čiastka okolo 320-tisíc dolárov, čo skutočne môže byť odrazovým mostíkom cenoviek Superfastu. Na záver dodajme, že v tejto chvíli už toto Ferrari 812 Superfast v pražskom showroome nenájdete, keďže putuje ďalej v rámci osláv. Je však len otázkou času, kedy prvé zákaznícke kusy do Prahy prídu, keďže tamojšie zastúpenie značky sa teší veľkým predajným úspechom. My v rámci zákulisných informácií dodávame, že nejaký ten exemplár už čoskoro uvidíme aj u nás, určite vás o tom budeme informovať na stránkach Exkluzívnych automobilov.

Zobraziť galériu 15