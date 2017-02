Policajti chytili chlapíka kradnúceho bicykel. Keď v jeho záhrade objavili ďalších 164 kusov, nemohli veriť vlastným očiam

Policajti z britského Oxfordu mali pocit, že si svoju prácu plnia naozaj svedomito, keď sa im podarilo priamo na ulici zadržať chlapíka, ktorého pristihli pri krádeži bicykla. Zastavili ho s dvomi bicyklami v rukách a ukázalo sa, že oba boli nahlásené ako ukradnuté, takže v rámci dobrej policajnej práce sadli do auta a vybrali sa s mužom do jeho domu. Po príchode do záhrady však chvíľu váhali, či sa im nesníva, pretože namiesto dvoch ukradnutých bicyklov sa tam povaľovalo ďalších 164 kusov. Notorický 48-ročný zlodej bol okamžite zatknutý a obvinený, pričom naďalej pokračuje vyšetrovanie, ktoré určí, či s chlapíkom ešte niekto spolupracoval, alebo sa mu podarilo nazhromaždiť desiatky bicyklov vlastnými silami. Policajti teraz pracujú na tom, aby preverili každý bicykel a všetky, ktoré identifikujú ako ukradnuté potom vrátia ich pôvodným majiteľom.

160+ bikes seized as a result of a house search following the arrest of a male in oxford. If we find yours, we will be in touch #TVP pic.twitter.com/AkTPYQOShi