So slovenčinou sa dá do sýtosti vyhrať. Šikovná Jana to dokazuje svojimi trefnými slovnými hračkami

Spomínaš si ešte na zábavné výtvory človeka vystupujúceho na internete pod prezývkou Dyslektik, o ktorých sme písali hneď dvakrát ešte v roku 2016? Ak áno, potom ti slovné hračky nebudú vôbec cudzie a zrejme si zamiluješ aj tvorbu Jany, ktorá už zopár mesiacov pridáva vtipné obrázky na svoju facebookovú stránku SlovOtvory. Jana vo svojom profesionálnom živote pôsobí ako grafička, ale keďže sa rada baví a hrá sa so slovenčinou v kombinácii s trefnými fotomontážami, postupom času začala vo voľnom čase vytvárať toľko obrázkov, že sa ich napokon rozhodla zdieľať aj so širokou verejnosťou.

Ako sama hovorí, jej výtvory sú väčšinou založené na úplnej náhode, keď jej niečo napadne a už sadá za počítač a púšťa sa do tvorby. Inšpiroval ju pritom samotný Dyslektik a aby toho nebolo málo, Jana do budúcnosti plánuje okrem obrázkov na internete aj výrobu takých vecí, aké sa budú dať chytiť do ruky. Nechcela nam síce prezradiť viac, ale my si určite vieme predstaviť, že by sa hromada jej slovných hračiek dala použiť napríklad na tričkách. Ak sa ti teda jej tvorba zapáčila, určite ju podpor lajkom na Facebooku SlovOtvory, pretože kvalita, úroveň a najmä humor v týchto obrázkoch si nepochybne zaslúžia väčšiu pozornosť Slovákov.

