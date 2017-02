Buď rozhodná, ku*va! Dominika Cibulková si od svojho trénera vypočula trefný motivačný prejav, ktorý jej nakoniec na ceste do finále nepomohol

Naša najlepšia tenistka Dominika Cibulková sa síce na nedávnom turnaji v ruskom Petrohrade do finále nedostala, ale nebola od toho ďaleko. Keby do finále postúpila a potom ho vyhrala, mohla sa posunúť v rebríčka WTA o priečku vyššie, lenže v semifinálovom súboji ju zastavila Julia Putincevova z Kazachstanu. Dominika vo všeobecnosti podala dobrý výkon, avšak v niektorých častiach hry robila zbytočné chyby, na čo musel v prestávkach reagovať aj jej tréner Matej Lipták. Sympatický tréner potreboval Dominike povedať, aby bola vo svojej hre rozhodnejšia a nebála sa ísť do toho naplno a ako správnemu motivátorovi sa mu na jazyk priplietla aj rýdza nadávka z našich krajov. Cibulkovej naznačil, aby neváhala krátkou vetou v znení: "Buď rozhodná, kurva!" a aj keď to krátkodobo pomohlo, Dominika nakoniec zápas nezvládla. Na druhej strane, stále sa drží na výbornej priečke v celkovom rebríčku a už samotný postup do semifinále bol skvelým výsledkom.

