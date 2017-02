Neskutočné vyvrcholenie sezóny a rozprávkový obrat. Patriots ukázali obrovskú bojovnosť a ovládli 51. Super Bowl

Udalosť, z ktorej šalejú celé Spojené štáty americké a postupne sa pridávajú aj ostatné kontinenty vrátane Európy. V noci z nedele na pondelok sme mali vyvrcholenie sezóny NFL, teda už 51. Super Bowl, v ktorom na seba narazili New England Patriots (champs konferencie AFC) a Atlanta Falcons (champs konferencie NFC). Narozdiel od minulého roku, kedy vyhrala defenzíva a nevideli sme zrovna najatraktívnejšie finále, sme sa tentoraz mali dočkať presného opaku. Oba tímy sú vysoko ofenzívne, Pats viedol Tom Brady, ktorý už má na konte štyri trofeje Vinca Lombardiho, je považovaný za jedného z najlepších, ak nie najlepšieho hráča histórie a bohaté skúsenosti mu v tomto smere pridávajú obrovskú dôveru a sebavedomie. Navyše sa môže spoľahnúť na dobrých receiverov ako Edelmana či Hogana. Tím navyše koučuje legendárny Bill Belichick, ktorý toho povyhrával požehnane a určite bude aj on chcieť rozšíriť svoju bohatú zbierku.

Na druhej strane sme tu mali podobne kvalitnú ofenzívu Falcons, ktorí sa chystali vyhrať svoj historicky prvý Super Bowl a pomôcť im k tomu mohol ich hviezdy rozohrávač Matt Ryan. Toho mnohí považujú za najlepšieho quarterbacka základnej časti (bol vyhlásený za MVP) a navyše v playoff prekonal svoju povesť chokera a aj v tejto časti sezóny hral skutočne perfektne. Okrem toho majú Falcons vo svojom tíme aj najlepšieho wide receivera v lige, Julia Jonesa, ktorý predvádza neskutočné catche, takže naozaj sme sa už nevedeli dočkať ofenzívneho predstavenia ako Patriots, tak aj Falcons. Pri ceste do Super Bowlu zdolali Falcons postupne Seahawks a Packers, Patriots si zas poradili s Texans a Steelers.

Výkop prvého polčasu patril Falcons a boli sme zvedaví, čo si pre nás Bradyho družina pripravila. V úvode sa však v dobrom svetle predviedla obrana Falcons, ktorá nedovolila súperovi ani 10 yardov a Patriots museli puntovať. K slovu sa tak po prvýkrát dostala aj ofenzívna sila vedená Mattom Ryanom. Hoci ich úvodný drive vyzeral nádejnejšie a v dobrom svetle sa hlavne ukázal running back Devonta Freeman, ktorý sa vyhol niekoľkým tacklom, to však bolo z ich strany všetko. Celkovo útočné pokusy v prvej štvrtiny nekončili úspešne, videli sme aj nejaké tie sacky ako na jednej, tak aj na druhej strane. Samozrejme, niektoré akcie sa vyvíjali zaujímavo, chýbala tomu však výraznejšia koncovka a konzistentnosť akcií a aj preto sme v úvodnej 15-minútovke nevideli ani jeden bod.

V tej druhej pokračovali Patriots svoj drive, ktorý začal passom na Edelmana znamenajúci zisk 27 yardov, hneď na to však prichádza prvý fumble v zápase. Jones vypichol loptu Blountovi, následne ju zaľahol Alford a Falcons mali obrovskú šancu na prvé body v zápase.

Prvý fumble zápasu

Navyše začal svoje kvality ukazovať wide receiver Julio Jones a dvomi perfektnými catchmi posunul útok o 42 yardov dopredu. K nemu sa pridal aj Freeman svojou behovou hrou a tento drive Falcons vyzeral neskutočne nádejne. A tak aj dopadol! Devonta Jones si prevzal loptu od Ryana, obrovskou rýchlosťou vyštartoval po svojej ľavej strane, dobehol až do endzóny a postaral sa o prvých 6 bodov pre svoj tím. Matt Bryant potom pridal extra point a Falcons viedli 7:0.

Výborný Jonesov catch

Prvý touchdown zápasu, v hlavnej úlohe Freeman

Následný drive Patriots dopadol opäť zle, navyše sa ani Allenovi nepodaril punt a Falcons svoj ďalší útok začali hneď na 38 yardoch. Túto výbornú pozíciu aj dokázali využiť, postupne sa blížili k endzóne, až to celé skončilo Ryanovým passom na Hoopera, ktorý v ťažkej pozícii zachytil jeho prihrávku a ďalších 6 bodov na konte Falcons bolo na svete! Bryant opäť bez problémov premenil extra point a Falcons viedli už o 14 bodov.

Falcons si pripisujú ďalší touchdown, tentoraz po passovej hre v podaní Ryana a Hoopera

Nielen však útok, ale aj obrana Falcons hrala v prvom polčase výborne a Bradymu, Blountovi a ďalším robili neustále problémy. Prišli však dva zbytočné fauly obrany Falcons a už to vyzeralo, že aj Bradyho družina sa dočká prvých bodov. Z ničoho nič však prišiel interception po zlej prihrávke QB Patriots, loptu zachytil Robert Alford, ktorý následne prebehol takmer celé ihrisko a postaral sa o ďalších 6 bodov pre svoj tím. Bryant potom opäť poľahky pridal ďalší bod a stav 21:0 už vyzeral pre Patriots naozaj hrozivo. Tí sa v prvom polčase dostali len k jedinému field goal a Falcons tak vyhrávali 21:3.

Alford číta hru a skóruje ďalší touchdown Falcons

Prvé tri body Patriots v zápase

Počas polčasovej prestávky sme sa dočkali vystúpenia Lady Gaga, hodiny ukazovali už pol tretej ráno a už som sa nemohol dočkať druhého polčasu. Navyše vystúpenie Lady Gaga nebolo vôbec také zlé, no dôležitý bol predsa len futbal, ktorý konečne začal pár minút po pol tretej. Tentoraz teda začínali Falcons, ktorí jasne dominovali doterajšiemu priebehu zápasu a boli sme zvedaví, aký výkon predvedú Patriots v tretej a štvrtej štvrtine, keďže museli poriadne zabrať. Namiesto toho však Falcons pokračovali vo svojom ofenzívnom divadle, takmer všetko im vychádzalo a logicky tak prišiel ďalší touchdown. Matt Ryan našiel voľného Colemana, ktorý už nemal problém dobehnúť do endzóny, následne Bryant premenil extra point a stav zápasu bol 3:28 pre Atlantu.

Výborný punt return v podaní Edelmana

Ukážková spolupráca Ryana a Gabriela

Coleman pripisuje ďalších 6 bodov na konto Falcons

V závere tretej štvrtiny sa už konečne dočkali aj fanúšikovia Patriots. Running back James White sa zahral na receivera a obdržal prihrávku od Bradyho, následne sa efektne otočil okolo brániaceho hráča a skončil až v endzóne. Žiaľ, Gostkowski nedokázal pridať extra point a stav tak bol 9:28 zo strany Pats. Zvyšok tretej štvrtiny už body nepriniesol a v tej poslednej sa tak musel stať zázrak, aby Patriots dokázali otočiť skóre zápasu.

Patriots znižujú rozdiel v skóre zápasu

Navyše nedokázali svoj prvý útok v tejto štvrtine premeniť v touchdown, hoci mali tento drive výborne rozohraný a museli sa uspokojiť len s tromi bodmi vďaka field goalu. Iskierkou nádeje však mohol byť pre Patriots fumble, po ktorom sa ocitli len 25 yardov od endzóny a naskytla sa im výborná možnosť na zdramatizovanie zápasu. A tak sa aj stalo. Necelých 6 minút do konca našiel Brady svojou prihrávkou Amendolu, ktorý skončil v endzóne, navyše Patriots následne zahrali two points conversion, ktorý im taktiež vyšiel a stav zápasu tak už bol 20:28! Zo strany Falcons zaujal v záverečnej štvrtine hlavne neskutočný catch Julia Jonesa, no aj napriek nemu sa musela Atlanta stále strachovať o výsledok zápasu.

Field goal, fumble, touchdown, two points conversion a catch Jonesa

Ofenzíva Patriots zrazu bola ako vymenená, obrana Falcons jej nestíhala a čakal nás poriadne napínavý záver zápasu. A verte či neverte, Pats to naozaj zvládli. Necelú minútu do konca zápasu zaznamenali ďalší touchdown a už len dva body ich delili od vyrovnania zápasu. Logicky sa tak rozhodli zahrať za dva body a, dámy a páni, skóre zápasu bolo odrazu 28:28! Brady, White a Amendola to naozaj zvládli. Zápas tak musel smerovať až do predĺženia.

Edelman, klobúk dole

Jeho catch a následné vyrovnanie zápasu

V predĺžení platí, že tím, ktorý ako prvý zaznamená touchdown, vyhráva zápas a tým šťastnejším sa v tomto prípade stali Patriots. Rozprávkový comeback sa teda skutočne stal a 51. Super Bowl pozná svojho víťaza. Gratulujeme!