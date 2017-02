Ikonické scény z prvého Trainspottingu zachytené v dnešnom Edinburghu. Amatérsky fotograf chcel porovnať, ako sa mesto po filme zmenilo

Pokračovanie legendárneho filmu Trainspotting z roku 1996 sa už v niektorých častiach sveta dostalo do kín a aj keď si Slováci a Česi budú musieť počkať do polovice februára, konkrétne do 16., už teraz sa okrem trailerov môžeme naladiť na atmosferickú vlnu vďaka amatérskemu fotografovi zo Škótska. Neil Guthrie na Trainspottingu vyrástol ako mladý dospelák, veď v čase jeho premiéry mal len 22 rokov, a tak si povedal, že sa pokúsi o menší návrat do minulosti. Niekoľko ikonických scén z Trainspottingu sa natáčalo v Edinburghu a Neilovi napadlo, že by si do mobilu mohol nasťahovať pozastavené momenty z filmu a potom ich prirovnať k tomu, aby to v Edinburghu vyzerá dnes. V priebehu niekoľkých týždňov sa mu podarilo dať dokopy päť vydarených záberov, ktoré ukazujú, že Edinburgh sa až tak drasticky nezmenil a film by sa tam pokojne mohol natáčať znovu a znovu.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.