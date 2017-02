Slovenskí operátori Telekom a O2 zlepšujú svoje ponuky mobilných dát. Za 30 eur získate až 20 GB balíček

Rok 2016 bol z pohľadu výhodných dátových balíčkov od našich mobilných operátorov tak trošku skromnejší. Až na pár výnimiek, za ktorými v drvivej väčšine stál nováčik 4ka, sme nemali k dispozícii nič, pri čom by po dátach hladný používateľ smartfónu povedal, že je skutočne spokojný. Áno, súčasné pokrytie 4G sietí aj ich rýchlosti prenosu sú viac ako skvelé, no to rozhodne neplatí o cene alebo objeme jednotlivých balíčkov, ktoré sú buď súčasťou paušálu s viazanosťou alebo ako doplnková služba, napríklad pre majiteľov SIM kariet fungujúcich prostredníctvom klasického dobíjania kreditu. Teda až doteraz, pretože ako Slovak Telekom, tak aj O2 oznámilo krok, v rámci ktorého prinesú pre všetkých moderných zákazníkov trošku lepšiu ponuku.

V prípade Telekomu sa hovorí o dvoch paušálov Happy XXL a Happy Profi, ktorým od 1. februára, čiže oddnes, pribudnú dáta. Prvý dostane 2 a druhý až 6 GB, pričom samotná cena zostane bez zmeny. Súčasní i noví zákazníci jedného z najstarších slovenských operátorov tak budú mať okrem iného k dispozícii 8 či 12 GB dátový balíček, informuje web mobilmania.sk.

Mobilný operátor O2 nám zase pri príležitosti osláv okrúhleho výročia (na Slovensku pôsobí 10 rokov) predstavil trojicu datacentrických paušálov. Modré O2 Dáta za 15 eur mesačne obsahujú 5 GB a za každé jedno navýšenie o 1 GB zaplatíme rovné 3 eurá, píše androidportal.sk. Strieborné O2 Dáta majú 10 GB balíček, pričom cenovku tu predstavuje suma 20 eur. 20 GB sa spája s tým najvyšším paušálom, ktorý nesie názov Zlaté O2 Dáta a stojí 30 eur. Pokiaľ by zákazník chcel určitý bonus na smartfón, musí každý jeden mesiac obetovať pár GB.

Už 10 rokov meníme svet operátorov k lepšiemu. A čo teraz? Teraz prinášame nové dátové paušály. Viac info nájdeš na https://t.co/UdNjQBXEIk pic.twitter.com/G2fnPMfks0 — O2 Slovakia (@O2_Slovakia) 1. februára 2017

„Už desať rokov bojujeme za férovosť, voľnosť a proti rôznym nezmyselným obmedzeniam v ponukách operátorov. Aj naše okrúhle narodeniny sme preto vnímali ako príležitosť posunúť telekomunikačný trh o ďalší krok ďalej. Kým pred desiatimi rokmi slúžil mobilný telefón na telefonovanie a posielanie SMS, dnes už žijeme v dobe online a dát. A to si vyžaduje aj celkom iné paušály – dátové. Práve s takými pri príležitosti 10. výročia prichádzame. O tom, že v dátach je budúcnosť, už nikto nepochybuje," uviedol na margo predstavenia datacentrickej ponuky spoločnosti O2 jej generálny riaditeľ Peter Gažík.

Je ťažké povedať, či boli spomenuté zmeny dôkladne naplánované alebo obaja operátori iba čakali na vhodnú chvíľu, ktorou mohlo byť aj naše nedávne porovnanie mobilných dát, kde v tej dobe zvíťazila 4ka. Veci sa však vďaka čoraz aktívnejšiemu konkurenčnú súboju pomaličky, ale isto menia, z čoho tak či tak najviac vyťažia slovenskí spotrebitelia - teda my všetci. Kto by predsa nechcel vo svojom telefóne lacné dáta?