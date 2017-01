Hľadáš výhodné mobilné dáta? Porovnali sme to najlepšie, čo slovenskí operátori momentálne ponúkajú

Globálny trh s telekomunikačnými službami prechádza posledné roky celkom dôležitými zmenami. Bežné telefonovanie a posielanie krátkych textových správ, ktoré bolo trendy tak pred dekádou, začalo postupom času nahrádzať univerzálnejšie pripojenie k dátovej sieti, čo sa pochopiteľne odrazilo aj na požiadavkách zákazníkov mobilných operátorov, ktorým logicky prestáva záležať na voľných minútach alebo voľných SMSkách. Túto revolúciu začal príchod dnes už úplne bežných inteligentných mobilných telefónov s komunikačnými aplikáciami ako je WhatsApp alebo Messenger. A keďže smartfóny v uplynulom roku 2016 používali cez neuveriteľne dve miliardy ľudí po celom svete, každému je snáď jasné, kam sa bude ďalší vývoj telekomunikačného trhu uberať. Áno, sú to dáta a všetko, čo s nimi súvisí. Odráža to ale aj súčasná ponuka štyroch mobilných operátorov? Poďme sa pozrieť.

Naše porovnanie je z vyššie uvedených dôvodov zamerané na dáta, alebo lepšie povedané na dátové balíčky, ktoré slovenskí operátori ponúkajú ako súčasť paušálu s viazanosťou, ale aj ako voliteľnú alebo doplnkovú možnosť pri SIM kartách fungujúcich prostredníctvom klasického dobíjania kreditu. Pri hodnotení berieme do úvahy tri hlavné kritéria - úroveň pokrytia Slovenska, ponúkané objemy dát vrátane ich ceny.

3 kritéria hodnotenia: - pokrytie dátových sietí - objem dát - cena dát

Slovak Telekom

Jeden z dvoch najstarších slovenských operátorov, ktorý za celú dobu svojho pôsobenia hneď niekoľkokrát zmenil názov. Dnes si hovorí Slovak Telekom a čo sa týka jeho dátovej ponuky, tak tá je skutočne pestrá. Paušály zahŕňajú rovno sedem rôznych balíčkov dát, pričom karty na kredit tri, kde najdrahší stojí necelých 6 eur. Za túto cenu dostanete rovný 1 gigabajt, polovica stojí o 2 eurá menej a 100 MB dát vás vyjde presne 1,99 eur. Pri paušáloch máme na výber 100, ale aj 6 000 megabajtový balíček, k čomu je však ešte možné dokúpiť za určitý poplatok dáta navyše. Treba ale počítať s tým, že sú k dátam viazané ďalšie veci, ako napríklad voľné minúty, ktoré moderného spotrebiteľa v ére smartfónov už tak nezaujímajú, čo sa potom, samozrejme, odrazí i na vyššom mesačnom poplatku. Pri Happy XXL za 46,99 eur bez telefónu je síce až 6 GB dát, no aj neobmedzené volania v rámci Slovenska a až 1 000 minút na telefonovanie do zahraničia.

V ponuke Telekomu chýba produkt, ktorý by bol výhodný pre toho, komu 1 GB a ani 2 GB na jeden celý mesiac jednoducho nestačí. Zároveň však nechce ani jeden z tých najvyšších paušálov, pretože mu ide hlavne o dáta. Pri predplatených kartách by zase dal za 2 GB balíček necelých 12 eur, čo rozhodne nie je málo, najmä, ak zoberieme do úvahy ponuku konkurencie. K tej sa ale dostaneme až neskôr. Rovnako treba počítať so skvelým 4G pokrytím, čo znamená, že ak sa náhodou ocitneme mimo väčšieho mesta, tak nezostaneme napospas 2G sieti s výrazne pomalšou rýchlosťou dátového prenosu.

„Nesmierne ma teší, že Slovak Telekom dosiahol ďalší míľnik v 4G sieti. Na Slovensku sme postupne uviedli prvú komerčnú prevádzku 4G siete a potom sme uvádzali v komerčnej premiére rýchlosti do 150, 225 i 300 Mbps. Tento, v poradí už piaty míľnik, dokazuje naše pokročilé know-how i prácu s bohatou škálou vydražených frekvencií. A pre používateľov prináša nielen dostupnejšie, ale čoraz kvalitnejšie pokrytie a výbornú zákaznícku skúsenosť v našej 4G sieti.“

Ponuka s najväčším objemom dát: Happy XXL alebo Happy Profi (6 GB, 46,99 eur)

Orange

Druhý najstarší slovenský operátor, ktorý spustil svoju GSM sieť pred 20 rokmi, je na tom už trošku lepšie. Reč tu je o dvoch datacentrických paušáloch Data MAX 20 a Data MAX 30, kde máme k dispozícii 6 a až 15 GB dát vrátane rozsiahleho 4G pokrytia územia Slovenska. Za prvý však zákazník zaplatí 20 a za druhý rovných 30 eur. A keďže sú zamerané na dáta, balíčky neobsahujú žiadne voľné minúty a ani krátke textové správy, takže sa uvedené ceny môžu mierne navýšiť.

Ostatné paušály z ponuky Orangeu zahŕňajú 500 MB, 5 GB, 10 GB a 15 GB balíček. Ide o MAX 30, MAX 40, MAX 65 a MAX 100, pričom aj tu uvedené čísla hovoria o ich cene. Znamená to, že za 40 eur mesačne získate 5 gigabajtov a k tomu hneď niekoľko ďalších vecí, ako napríklad neobmedzené volania v rámci našich mobilných sietí alebo 200 minút na realizáciu hovorov do vybraných krajín Európskej únie. Za zmienku ale určite stojí aj bonus 1 GB dát mesačne, čo je dokopy 6 GB zdarma, pri kúpe jedného z paušálov MAX prostredníctvom e-shopu operátora.

Portfólio tvorí aj karta Prima na kredit, kde len 700 MB vychádza až na 8 eur. Ak sa však balíček využíva dlhodobo, tak cena klesne o 1 euro. Alternatívna karta FunFón má pre zmenu denný limit 200 MB za 40 centov, čiže mesačne vyjde tých 6 GB presne 12 eur. Táto ponuka už znie celkom dobre, hlavne, keď zohľadníme veľké pokrytie alebo žiadne viazanie. Zákazník si môže navyše aktivovať 1 GB balíček za 5 eur, pričom návšteva Facebooku alebo Pokecu nespotrebováva jeho dáta, takže v konečnom dôsledku vydrží trošku dlhšie, ako za bežných okolností.

"Aktuálne si výhody najmodernejšej 4G siete od Orangeu môžu užívať obyvatelia v 139 mestách a 1008 obciach, čo predstavuje viac než 78 % populácie SR. Do konca roka Orange plánuje svoju 4G sieť sprístupniť pre 80 % populácie. Zároveň, 4G+ sieť s maximálnymi prenosovými rýchlosťami do 225 Mbit/s je aktuálne dostupná pre 24,6 % populácie Slovenska."

Ponuka s najväčším objemom dát: Data MAX 30 (15 GB, 30 eur)

O2

Operátor O2 ponúka 5 voliteľných internetových balíčkov a 5 balíčkov k paušálom. Pri tých voliteľných zaplatíte za 5 GB presne 15 eur, ak máte klasický paušál, tá najvyššia možnosť vás bude stáť 65 eur, od ktorej dostanete 15 GB plus 1 GB mimo krajinu, takže ani v tomto prípade nič zaujímavé. Platinový paušál v hodnote 45 eur ponúka 5 GB a o 15 eur lacnejší Zlatý zase iba 2 GB. Pri kredite sa taktiež dá aktivovať služba Internet na deň, ktorá stojí 50 centov a ponúka 250 MB na 24 hodín, čo je za 15 eur mesačne 7,5 GB dát. Ohľadne pokrytia mať nikto obavy nemusí. Hoci ju stále nemožno porovnávať so sieťou Telekomu alebo takého Orangeu, O2 svoju mobilnú 3G a 4G sieť vybudovalo do štádia, v ktorom je schopná zabezpečiť kvalitné služby na pomerne obrovskej rozlohe.

„S hrdosťou môžem povedať, že sme dosiahli 70 % pokrytie obyvateľstva naším 4G LTE signálom. Na rok 2016 sme si dali za cieľ zvýšiť pokrytie z 25 % až na 66 %. Sme radi, že sa nám tento cieľ podarilo nielen dosiahnuť, ale aj prekonať. Nebol to len beh za vysokými číslami, ale snaha o reálne zvýšenie komfortu našich zákazníkov. Dôkazom je, že sme 4G LTE priniesli aj do menej obývaných obcí a na diaľnice a rýchlostné cesty. V týchto ambíciách pokračujeme aj budúci rok, pričom chceme pokryť minimálne 80% populácie.“

Diamantový paušál obsahuje okrem iného aj neobmedzené volania alebo SMSky v rámci Slovenska a Európskej únie. Ak si navyše zákazník nevyberie zľavu na mobilný telefón, dostane miesto toho určitý objem dát ako bonus. V tomto prípade sa jedná až o 20 GB.

Ponuka s najväčším objemom dát: Diamantový paušál (15 GB, 65 eur)

4ka

Najmladší a zároveň najinovatívnejší slovenský mobilný operátor, ktorý si svoje meno vybudoval vďaka nekompromisnej datacentrickej ponuke len za rok aj pár mesiacov. Jeho agresívna cenová politika navyše nedá etablovanej konkurencii spávať, v čom má prsty i neustále rastúci počet zákazníkov 4ky. Tých bolo po prvom roku aktivity operátora cez 250-tisíc, pričom mu v októbri z minulého roka patrilo okolo 12 percent trhu s preplatenými SIM kartami. Za tak naozaj obdivuhodným progresom stojí najmä 1 GB dát za rovné 1 euro, pretože nič podobné od iného mobilného operátora z našich končín momentálne nedostanete. Jedinou nevýhodou je slabé pokrytie 4G sieťou, čo sa však na druhú stranu postupom času zmení.

Ponuka nováčika na slovenskom telekomunikačného trhu, kde sa nenachádza žiadny paušál s viazanosťou, pozostáva okrem iného aj z 10 alebo až 15 GB dátového balíčka, ku ktorým zákazník ešte dostane voľné minúty či SMSky. Pri TO.10 za 10 eur hovoríme o 100 minútach a 100 spravách, pri mierne drahšom TO.15 o 300 a 300. Ani tu však bezkonkurenčná ponuka nekončí.

4ka po novom ponúka neobmedzený balíček TO.∞ bez pevne stanoveného mesačného limitu dát za 30 eur. Čo to znamená? Ako tvrdí operátor, ide o neobmedzené dáta, takže nám po presiahnutí stanoveného limitu nespomalí rýchlosť sťahovania alebo odosielania. Je tu však jedno malé "ale". Ak používateľ sťahuje od rána do večera, 4ka môže podľa vlastného uváženia aplikovať krátkodobé obmedzenie rýchlosti. Platí to ale iba v rámci vlastnej 4G siete, ktorú zatiaľ nemá príliš rozsiahlu. Na svojom webe hovorí o 66 percentách zo všetkých obyvateľov Slovenska. Obmedzenie môže navyše nastať aj v úplne inom prípade. Vo väčších mestách problém nebude, no ak často cestujete, občas postrehnete menšie komplikácie s rýchlou konektivitou. Pokiaľ sa používateľ služieb náhodou ocitne mimo jej dosah, automaticky ho pripojí do 2G siete obchodného partnera (takzvaný národný roaming), čiže v tomto prípade operátora Telekom, kde bude tiež "nekonečno dát", avšak s tým rozdielom, že vám náhla zmena generácií výrazne obmedzí rýchlosť pripojenia. Dalo by sa to porovnať s prekročením stanoveného dátového limitu u konkurencie, kedy pocítime spomalenie nielen načítavania web stránok. Do konca apríla sú navyše balíčky TO.15 a TO.∞ pre každého, kto si preniesol číslo do 4ky, iba za polovicu.

„Aj tento rok budeme pokračovať v plnení svojich priorít, ktorými bezpochyby sú pokrývanie nových miest a kontinuálne zahusťovanie signálu v existujúcich lokalitách. Zameriame sa aj na rozšírenie pokrytia nielen do veľkých miest, ale aj menších obcí. Od tohto týždňa je napríklad naša sieť dostupná aj v obciach Pravotice, Teplička nad Váhom a Veľký Biel.“



Ponuka s najväčším objemom dát: TO.∞ (bez pevne stanoveného mesačného limitu, 30 eur)

Je doba kamenná alebo 21. storočie?

Ako môžeme teda vidieť, všetci spomenutí operátori - samozrejme, okrem jednej výnimky - akoby stále schválne prehliadali fakt, že potreby zákazníkov prechádzajú síce pomalou, no za to enormne významnou zmenou. Ponúkať 1 GB za takmer 6 eur je v roku 2017 podľa môjho skromného názoru skutočne smiešne. Tak 2 - 3 roky dozadu by som tomu ešte chápal, ale v dobe, kedy má takmer každý z nás dátovo náročný smartfón, je niečo také bez akýchkoľvek debát nepochopiteľné. Možno len čakajú na ideálnu chvíľu a až potom prinesú niečo dobré aj pre moderných zákazníkov, tí sa však dovtedy musia buď uspokojiť s drahými dátami alebo jednoducho prejdú ku 4ke, kde musia zase počítať s dočasne slabším pokrytím 4G siete (nie, 3G nemajú a ani mať nebudú). Existuje ale tiež pravdepodobnosť, že im niektorí z etablovaných hráčov ponúkne za ich niekoľkoročnú lojalitu častokrát neodolateľnú zľavu, ktorá sa vie vyšplhať až na 50 percent z celkovej ceny dvojročného paušálu.

Víťazom nášho porovnania aktuálnej dátovej ponuky štyroch slovenských operátorov je 4ka. A dôvod je jednoduchý. Ak by som zrovna nepotreboval nový mobil a obzeral by som sa po dátovo výhodnom paušále alebo balíčku v rámci karty na kredit, moje rozhodovanie dlho nepotrvá. Bez váhania siahnem po TO.∞ a už nikdy ma nebude trápiť, že mi operátor po prenesení 1 alebo 2 gigabajtov dát, čo pri mojej spotrebe vydrží tak 4 až 5 dní, obmedzil rýchlosť jeho neobmedzeného mobilného internetu. Zlé však určite neznie ani balíček TO.10 alebo TO.15, ktoré ponúkajú dosť dát aj pre náročnejšieho zákazníka. Dá sa preto skonštatovať, že príchod 4ky na náš trh naštartoval akúsi telekomunikačnú revolúciu, ktorá ide ruka v ruke s vývojom spotrebiteľských technológií. A aj keď sme oproti iným krajinám zo západu stále výrazne pozadu, bez odvážnej iniciatívy najmladšieho operátora by, obrazne povedané, doba kamenná trvala na Slovensku podstatne dlhšie.

Článok nemá platený obsah, takže naše porovnanie neovplyvňoval žiadny z uvedených operátorov.