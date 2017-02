Príbeh jedného malého klamstva, vďaka ktorému sa značka Places + Faces stala celosvetovým movementom

Že sa aj naše dve malé krajinky stali za posledné obdobie kolískou urban kultúry, už snáď mnohí z vás mali možnosť zaregistrovať. Čoraz častejšie sa iniciatívni a schopní ľudia snažia prinášať na Slovensko a do Česka atraktívne formáty eventov, vďaka ktorým má táto komunita možnosť stretávať sa a baviť spoločnými záujmami. A presne takto by sa dala definovať aj dvojica PLACES + FACES PARTY, ktoré budeš mať možnosť zažiť už počas tohto víkendu v Prahe a Bratislave. Putovná séria sa už mimochodom stihla konať v metropolách ako Tokio, Sydney, Toronto, Londýn, Berlín, Los Angeles či Paríž, kde sa zakaždým tešila veľkej návštevnosti. Poďme sa však pozrieť aj na zopár zaujímavostí z histórie P + F.

Od roku 2013 zaplavili internet fotky od londýnskeho fotografa, ktorý sa vďaka bratrancovi svojho otca dostal do New Yorku a odtiaľ vďaka svojim snímkam do kruhov ľudí ako Kanye West, Big Sean či Travis Scott. Keďže v tú dobu pôsobili veľmi aktívne aj 2 Chainz a ASAP Ferg, materiálu na fotenie bolo v New Yorku skutočne dosť. Vsetky fotky Imran Ciesay (Aux God) uploadoval na svoj Tumbrl/blog, ktorý postupne naberal na popularite, čo je vlastne aj základom úspechu za PLACES + FACES. Druhou polovicou značky je fotograf Soulz, vlastným menom Solomon Boyede. V čase, kedy Ciesay odišiel do NY, on zostal v Londýne fotiť tamojšie akcie.

Za spomenutie určite stojí aj to, ako si chalani vybojovali vstupy na akcie, keď ešte ich blog nebol známy. Najčastejšie klamali sekuriťákom, že sú z médií, čo by možno zabralo aj na Slovensku, avšak prosím, neskúšajte to. Hlavne v New Yorku to dvojici vychádzalo, keďže si všetci mysleli, že je Ciesay veľmi dôležitá osoba vzhľadom na jeho anglický prízvuk. Neskôr z toho vznikol merch, konkrétne tričká s jednoduchým nápisom Places + Faces, pričom sa dizajn postupne menil a pribudli aj mikiny. Taktiež samotné snímky doplnili aj videoepizódy z rôznych kútov sveta a pozrieť si ich môžete tu.

Tričká čoskoro doplnili aj mikiny, kapsy, bundy a ženské spodné prádlo. Dôležitým medzníkom pre P + F bol určite drop v londýnskom Selfridge v júli 2016, kde sa značka dostala do očí širšej verejnosti. "Vystúpil" tam ASAP Nast s oranžovou hlavou medzi stojanmi s oblečením. Vedenie Selfridges vtedy rozhodne prekvapil veľký záujem aj samotná párty, ktorá sa u nich odohrala. Aktuálne sú veci Places + Faces celosvetovo vypredané a medzi resellermi sa tieto kúsky pohybujú za niekoľkonásobne vyššiu cenu, avšak vrámci pražskej a bratislavskej párty prebehne v oboch mestách F*CK THEM pop up store, kde si budeš môcť merch kúpiť za pôvodnú cenu.





Tešíme sa na teba teda už tretieho a štvrtého februára na jedinečných eventoch, kde vystúpia aj Dalyb či suverénne najlepší československý DJ - Nobodylisten.