Ženská krása a nahota v dokonalej symbióze. Na odhalené telá modeliek sa človek nemusí pozerať iba s túžbou, ale aj uznaním

Dnes si stačí kúpiť fotoaparát za niekoľko stoviek eur, nájsť si ochotných kamarátov či kamarátky a aj z teba sa v priebehu niekoľkých hodín môže stať „fotograf“. Skúsenosti a zručnosti ale aj tak nedokáže nahradiť hriešne drahé zariadenie, a tak svoje peniaze radšej investuj inde a pokochaj sa fotografiami Antona Belovodchenka, ktorý považuje ženská krásu a nahotu za dve veličiny v dokonalej symbióze. Pri pohľade na jeho zábery musí byť všetkým jasné, že Anton presne vie, čo robí a nezačal fotografovať len pred pár týždňami, takže vie na odhalených ženských telách nájsť aj to, čo by možno ostatným uniklo. Zameriava sa na drobnosti ako nepravidelné krivky, jamôčky a vystupujúcu chrbticu, takže ženskú nahotu na svojich fotografiách posúva ešte bližšie k obyčajnej realite, ale zároveň si zachovávajú mysterióznu atmosféru, pretože väčšine pózujúcich modeliek ani len nevidno do tváre.

