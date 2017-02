Softvérového giganta zmenil na konkurenta Applu. Satya Nadella a jeho transformácia Microsoftu

Keď začiatkom roka 2014 nahradil Steva Ballmera, nikto ani len netušil, čo bude so softvérovým gigantom ďalej. Vedelo sa iba, že existujú dve možnosti - buď Microsoft úplne potopí, alebo z neho spraví modernú technologickú korporáciu. 49-ročný Satya Nadella však nakoniec dokázal oveľa viac. Nielen, že giganta zmodernizoval, pretransformoval ho aj na priamu konkurenciu kalifornského jabĺčka. A ako môžeme teraz na vlastné oči vidieť, začína sa mu skutočne dariť. Po modelovej rade Surface, kde nájdeme viacero typov osobných počítačov s rozdielnym konštrukčným prevedením, je celkom slušný dopyt a smartfóny Lumia, hoci predaje paradoxne za veľa nestáli, prekvapili vďaka svojej hardvérovej výbave aj tých najväčších fajnšmekrov. Keď do toho ešte primiešame úspechy Windowsu 10, tak môžeme bez akýchkoľvek obáv povedať, že sa zo strateného Microsoftu pomaličky opäť stáva špička tech sféry. Ako to ale nadaný Nadella dokázal a akým výzvam bude musieť ešte čeliť?

"Nesmieme sa báť neistoty, musíme riskovať a keď spravíme chyby, treba ich čo najrýchlejšie napraviť, pretože uznanie zlyhania predstavuje podstatnú súčasť cesty k dokonalosti."

Od softvéru k hardvéru

Táto americká spoločnosť bola dlhé roky známa tým, že sa zameriavala na vývoj desktopového softvéru. A aj keď sú jej legendárne produkty ako Windows či Office známe snáď v každom kúte sveta, posledné roky vycítilo vedenie Microsoftu lukratívnu príležitosť preraziť i na trhu s hi-end hardvérom, čím mali, samozrejme, na muške nespokojných fanúšikov Applu. Išlo o pomerne riskantný krok, no ten bol zároveň v záujme ďalšieho rastu giganta nevyhnutný. Ponúkať v tejto dobe iba operačný systém alebo kancelársky balíček aplikácií už nikomu nezabezpečí ružovú budúcnosť, 90. roky sú totiž dávno preč. Preto v roku 2012 odštartovala neočakávaná transformácia, kedy prišla prvá generácia hybridného Windows tabletu Surface s netradičnou fyzickou klávesnicou a krytom zároveň, špeciálnym stylusom aj ikonickým logom v tvare okna. A Satya Nadella tento inovačný proces o necelé dva roky neskôr po príchode do CEO kresla posunul do ďalšieho levelu.

K tabletu Surface sa o pár rokov neskôr pridal podobne vyzerajúci laptop Surface Book, ktorý zaujal pozornosť ako prémiovou konštrukciou, tak aj na tú dobu špičkovými technickými špecifikáciami. Oficiálne predstavenie prebehlo v októbri 2015, takže sa ho zúčastnil aj nový šéf Microsoftu. A nielen toho. Nadella rovnako dohliadal nad samotným vývojom, pričom mu určoval smer, aby tak dokázali vytvoriť efektívnu alternatívu pre prenosné osobné počítače s logom nahryznutého jabĺčka. Ambiciózny šéf giganta chcel týmto krokom vytvoriť ideálnu alternatívu pre tých, ktorí majú sklon byť lojálny iba k jednej značke. Súčasné portfólio výrobcu sa preto muselo rozrásť, sčasti aj kvôli tomu, že jeden tablet jednoducho nestačil, o ďalšie hardvérové produkty z vlastnej dielne, v rámci ktorých im poskytnú aj svoj vlastný operačný systém vrátane vlastných cloud služieb. Surface Book je, samozrejme, jedným z nich.

Transformácia Microsoftu ale pri prémiovom Windows laptope neskončila, práve naopak. O pár mesiacov neskôr prišiel na svet ďalší súrodenec. Tentokrát však išlo o slušne vybavený stolný počítač Surface Studio pre profesionálov, ktorí pri ňom ocenia najmä pestré možnosti kombinácie s praktickým ovládacím zariadením Surface Dial alebo citlivým stylusom. Ako Dial funguje v praxi, je vidieť na videu nižšie, kde ho používajú na neporovnateľne pohodlnejšiu orientáciu v prostredí špecializovaného softvéru, čo bezpochyby zaujme hlavne takých architektov alebo dizajnérov. Stačí iba pootočiť koliečkom a druhou rukou si na dotykovom displeji počas toho môžeme pomáhať s detailnejšou zmenou pohľadu. Týmto tretím kúskom dokázal Satya Nadella pokryť ďalšiu, veľmi podstatnú časť príslušného trhového segmentu plného náročných zákazníkov, ktorí tak majú k dispozícii kompaktný tablet s hardvérovou klávesnicou, praktický a zároveň konvertibilný laptop vrátane ťažšie prenosného desktopu vybaveného obrovskou uhlopriečkou či štíhlymi krivkami. Takže takmer všetko, čo pre svoju prácu v kancelárii potrebujú. Dnes už celkom komplexný ekosystém giganta totiž tvorí aj ponuka Windows smartfónov so šikovnou funkcionalitou Continuum.

Neúspešný ťah so smartfónmi Lumia

Microsoft donedávna nevyrábal ani inteligentné mobilné telefóny. Všetko sa začalo meniť až po príchode prvého modelu s operačným systémom Windows Phone 7, ktorý vzišiel z dlhodobého partnerstva s fínskou legendou. Keď ale o zhruba dva roky kúpil jej mobilnú divíziu, značka Lumia sa stala strategickou a neskôr i neúspešnou súčasťou portfólia jeho čerstvej divízie Microsoft Mobile. Tá v októbri 2015 uviedla na pulty obchodov prvé tri modely, ktoré niesli logo giganta a nie Nokie.

Ako už bolo spomenuté, aby mohol byť ekosystém ešte pestrejší, softvérovému gigantovi nezostávalo nič iné, ako okrem počítačov začať vyrábať aj vlastné smartfóny. No keďže nemal vzhľadom k pokroku konkurencie veľa času, musel uskutočniť akvizíciu spoločnosti, ktorá sa im naplno venuje. A doslova ideálnym terčom sa v tej dobe stala problémami zmietaná Nokia. Od tej získal okrem známeho modelového radu i slušné množstvo skúsených zamestnancov a tiež nejaké to dlhoročné know-how z oblasti vývoja či výroby hardvérových produktov do vrecka, čo mu ušetrilo poriadnu kopu tvrdej práce. Ponuka mobilnej divízie Microsoftu do konca roka 2016 pozostávala zo štyroch rôzne vybavených modelov Lumia, ktoré boli s s kompatibilnými Windows zariadeniami prepojené prostredníctvom cloudu. Výrobca ale pred nedávnom ukončil predaj a ako dôvod uviedol príliš malý záujem zo strany spotrebiteľov. S najväčšou pravdepodobnosťou je zastavený aj ďalší vývoj, takže môžeme očakávať, že čoskoro predstaví už pomerne dlho špekulovaný Surface Phone. To však nič nemení na strate minimálne ôsmych miliárd dolárov.

High-end Windows smartfón Microsoft Lumia 950

K úspechu smartfónov Lumia nepomohol ani fakt, že dokážu viac, ako iba dočasne nahrádzať osobné počítače, keď nie sme práve doma. Vďaka systému Windows 10 a funkcii Continuum vrátane špeciálnej dokovacej stanice ho vedia takmer plnohodnotne nahradiť, pretože po pripojení nevyhnutného príslušenstva začne mobilné zariadenie zrkadliť obraz z jeho displeja priamo na externý monitor, kde používateľ už uvidí bežné desktopové prostredie. Podstatné tu ale je, že mnohí analytici považujú výbavu v štýle Continuum za bežnú súčasť blízkej budúcnosti, čo vidieť aj na nedávnych špekuláciách o juhokórejskej vlajkovej lodi Samsung Galaxy S8, ktoré sa točili okolo dosť podobnej funkcionality. Jednoduchšie povedané, zo smartfónov budú ešte univerzálnejšie elektronické zariadenia a táto oblasť je jednou z tých, kde sa to onedlho prejaví, čo znamená, že nový Microsoft myslí pri kombinovaní vlastného softvéru s vlastným hardvérom na každý jeden podstatný detail.

Miesto virtuálnej reality rozšírená

Fyzickým výsledkom transformácie softvérového giganta sú nielen laptopy, desktopy alebo mobilné telefóny, ale aj headset, ktorý nás nezoberie do virtuálneho sveta, ale rozšíri ten náš o interaktívne 2D alebo 3D hologramy. Futuristicky vyzerajúce zariadenie HoloLens uzrelo svetlo sveta začiatkom mája 2015 a na rozdiel od VR headsetov má mierne odlišný spôsob fungovania. To ale hneď neznamená, že si prostredníctvom neho nezahráme hru alebo sa neporozprávame s kamarátom, ktorý je od nás vzdialený stovky kilometrov. Niektoré kreatívne povolania ho vedia využiť na uľahčenie práce a tiež im okrem iného dokáže zvýšiť produktivitu. Jeho používateľ nemusí sedieť pred osobným počítačom, pretože sa vďaka špeciálnemu displeju môže hýbať v priestore a popritom pred sebou vidieť to, čo by videl na bežnom monitore, avšak s tým rozdielom, že sa zobrazované virtuálne objekty vizuálne prelínajú s realitou okolo neho. HoloLens tak poslúži napríklad architektom na trojrozmernú vizualizáciu návrhu budov pre klientov alebo konštruktérom na detailnú vizualizáciu modelu strojárskej súčiastky počas jej tvorby, pričom tých možností tu existuje podstatne viac.

Zobrazovanie hologramov pomocou AR headsetu HoloLens

Prečo ale vedenie Microsoftu zvolilo rozšírenú (AR) a nie virtuálnu realitu (VR)? Dôvod je pomerne jednoduchý. Aby sme však mohli pochopiť novú stratégiu giganta, musíme si začať všímať portfólio, kde sa za celú jeho históriu pôsobenia v prevažnej väčšine objavovali produkty určené do kancelárie. Áno, VR headsety využijeme aj pri iných činnostiach, nielen hraní hier, no ako sme mali príležitosť posledné roky vidieť, asi všetky renomované značky, ktoré začali venovať pozornosť virtuálnej realite, ich po každej jednej stránke prispôsobili práve pre potreby hráčov, respektíve na konzumáciu video obsahu. Rozšírená realita je zase z pohľadu fungovania ideálna na vzdelávanie, pre kreatívne povolania alebo na získavanie užitočných informácií týkajúcich sa lokality, v ktorej sa momentálne nachádzame. Obe technológie sú si teda v niečom podobné a zároveň i v niečom rozdielne, čo sa potom logicky odráža v mierne odlišnej využiteľnosti. A Microsoft celkom pochopiteľne zvolil cestu produktivity.

Aká budúcnosť čaká nový Microsoft?

Hoci predpovedanie smerovania akejkoľvek spoločnosti nie je zrovna najľahšou úlohou, už len samotná zmena bývalého softvérového giganta na výrobcu hardvéru nám napovedá, aké ďalšie kroky možno od dôkladne inovovaného Microsoftu asi tak očakávať. Satya Nadella z neho behom krátkej chvíle spravil priameho konkurenta Applu a čiastočne aj Googlu, ktorý pred nedávnom uviedol na trh svoje dva Android smartfóny Pixel, čiže nadchádzajúce novinky budú predstavovať prevažne vynovené generácie súčasných modelov ponúkaných elektronických zariadení. Súčasný CEO by navyše mal v najbližšej dobe vymyslieť dlhšie udržateľnú stratégiu pre mobilnú divíziu Microsoft Mobile, pretože tá posledná so smartfónmi Lumia príliš nevyšla. Samozrejme, nevylučuje sa ani príchod prvých inteligentných hodiniek Surface Watch alebo iného typu hardvérového produktu, ktorý zatiaľ v ponuke nefiguruje. Aby mohol byť zákazník skutočne lojálny iba jednému výrobcovi, musí mať od neho k dispozícii pestrý výber rôznorodých produktov z jedného spoločného ekosystému, ktorý prechádza pravidelným aktualizovaním zastaralých generácií, čo je zároveň smer, akým Microsoft momentálne kráča.