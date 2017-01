Obrovský luxusný karavan, ktorý má na streche vlastnú helikoptéru. Spoločnosť Furrion premenila odvážne sny na skutočnosť

Keby ťa tento rok už prestali baviť dovolenky v apartmánoch či hoteloch, radšej by si bol svojím vlastným pánom a šéfoval tomu, kde a kedy zakotvíš, čo tak si zaobstarať karavan? Americká spoločnosť Furrion nedávno predstavila svoje vozidlo s názvom Elysium a už samotný názov napovedá o tom, že tento karavan vyzerá ako dovolenkové vozidlo z budúcnosti. Jeho dĺžka dosahuje takmer 14 metrov a hodnota sa odhaduje až na 2,3-milióna eur, avšak Elysium sa v súčasnej podobe nikdy nedostane na trh. Ako koncept však poslúži ako základ pre budúci vývoj nových karavanov a očividne je na čom stavať.

V kuchyni by si našiel všetko, čo by si na cestách mohol potrebovať. Od rúry na pečenie, cez mikrovlnku, umývačku riadu až po obrovskú chladničku, Furrion vie, že pri varení sa dobre sleduje aj televízia, a tak do interiéru nainštaloval rovno tri kusy so 75-palcovou uhlopriečkou. K dispozícii je samozrejme plnohodnotná kúpeľna a inteligentný záchod, ktorý vie, aký typ potreby sa chystáš vykonať a ak ťa už pobyt v interiéri prestane baviť, stále máš možnosť vyjsť na strechu. Na nej nájdeš vírivku a dokonca dvojmiestnu helikoptéru, ktorú si môžeš zobrať všade so sebou a spestriť si tak dovolenku krátkym letom po okolí. Ak teda jedného dňa zatúžiš po dobrodružnom výlete po Európe na štyroch kolesách, podobný karavan ti určite poslúži veľmi dobre.