Tohle jsou nejzásadnější české hip-hopové tracky roků 1984–2005. Vzpomeneš si na všechny?

Vzpomeneš si, jak vypadala česká rapová scéna před rokem 2005? V trafikách se za 65 Kč prodával dnes již mrtvý časopis BBarák a hip-hopové koncerty zdaleka neměly takové pogo jako dnes. Móda se řešila maximálně co do počtu písmen X na cedulce velikosti oblečení – kdo neměl XXXL triko a boty přes půl chodníku, jako by nevěděl, co je dobré.

Hip-hop v Česku byl tehdy především undergroundovým stylem. Výjimkou byla první komerční kapela Chaozz, kterou proslavila zejména TV Nova. Jaká hudba hrála v „empétrojkách“, walkmanech a discmanech? Provedeme tě nejzásadnějšími skladbami let 1984–2005.

Manželé - Jižák (1984)

Je rok 1982 a americká hip-hopová kapela Grandmaster Flash vydává track New York New York. V Československu panoval ještě komunismus, ale to mladému pankáči Lesíku Hajdovskému vůbec nebránilo o dva roky později založit skupinu Manželé, touto americkou skladbou (kterou uslyšel na západoněmecké televizi) se inspirovat a zkusit vydat lokální ekvivalent. Bydlel tehdy na Jižním městě, takže o čem jiném rapovat, než o panelákových krabicích, jejichž betonová prázdnota člověka jakýmsi způsobem inspiruje? Jižák se okamžitě stává mohylou tehdejších raperů. I když se ještě rapery nenazývali. Takhle vznikl hip-hop v Česku.

„Jó Jižák, Jižák, město snů,

my žijem tu už spoustu dnů.

Beton je tady a beton je i tam,

všechno je na beton a každej fandí nám.“

Peneři strýčka Homeboye - Jižák (1994/1998)

Fascinace Jižním městem pokračovala. PSH, ještě ve složení Orion a DJ Shitness, vzali v roce 1994 Lesíkův hit. Použili stejný text a track předělali do svého provedení. Motiv domovského sídliště byl natolik silný, že ho znovuobnovili s jiným beatem ještě v roce 1998, kdy k němu vyšel i videoklip – to už ale i s Vladimirem 518 a DJ Richardem. Peneři zásadním způsobem pomohli v rozšiřování hip-hopu mezi další mladé lidi.

„Holky, co známe, jsou samý kusy,

sámošku uděláme – jíst se musí.

Tak hele, vole, hoď sem žváro,

mám jen jedno, to je málo – mám jedno

beton je tady a beton je i tam,

všechno je na beton a každej fandí nám.“

Chaozz - Policijééé (1996)

Chaozz byla první kapela, která to v hip-hopu dotáhla dál než na malé pódium undergroundového klubu. Proslavila je v 90. letech zejména televize Nova a také vydavatelství Polygram a Universal. To jim bylo velmi vytýkáno i kvůli tomu, že „zesměšňovali“ hip-hopovou subkulturu svým projevem, kdy témata zlehčovali, neměli v nich konkrétní myšlenku a samozřejmě také tvrdost, která byla svým způsobem vždycky velmi důležitá. Většina tehdejší scény se jim otočila zády. Policijééé je jeden z jejich nejúspěšnějších hitů.

„Když tě polda vidí samotnýho, dělá tvrdýho,

ale okamžitě mizí, když jde do tuhýho

když ti jde o život, tak nikde žádnej neni

a já bláhově myslel, že se to snad někdy změní.“

WWW - Karamel je cukr, co už se neuzdraví (1998)

Skupina WWW je také jedna ze zakladatelů hip-hopu u nás. Kariéru nastartovali začátkem devadesátých let a později od běžné nevýrazné oldschoolové tvorby trochu upustili a začali dělat experimentální hudbu. Track Karamel je cukr, co už se neuzdraví je typickým příkladem. Abstraktní texty, netradiční zvuk a tak trochu zvrácený videoklip. Dodnes nikdo neudělal nic podobného.

„Žárovky jsou hrozny na kabelech,

tenkou stěnou přilepený ke stěně,

prosvětlují si svý prázdný těla,

světlo se z nich lije.“

PSH - Praha feat. LA4 (2001)

Praha od PSH je nestárnoucí klasika, óda na domovskou metropoli. I díky této skladbě se Peneři stali tak populárními. Parta ze strahovského klubu 007 byla tehdy ještě bez DJe Trafika. Ten do kapely přišel až o dva roky později. Track Praha dokumentuje život pražské pouliční mládeže v 90. letech.

„Praha – až k ránu se chodí spát,

Praha – není jenom most a hrad,

Praha – je matka měst a nálad,

Praha – co víc si můžu přát…“

Indy & Wich - My 3 (2002)

My 3, track na stejnojmenném albu Indyho, Wiche a možná lehce upozadněného LA4. Posluchači si cenili nového konceptu hip-hopového žánru. Prostor mělo hlavně sdělení a slangově pojatá filozofická zamyšlení. Dneska už bychom si podobné pojetí dokázali těžce představit, tehdy se ale mluvilo o nové éře českého hip-hopu.

„No a tak nás napad tenhle track, nejsme gangsteři,

nestřílíme fízly a nehulíme crack,

občas pomalujem vlak, ale né zas tak moc,

tak né abys nás prásknul nebo volal o pomoc…“

Indy & Wich - Noc je 1/2 dne feat. Vec, Rytmus (2002)

Ještě jednou album My 3. Kultovní track Noc je 1/2 dne otevírá Vec, tehdy frontman slovenské kapely Trosky, který si ho svojí slokou téměř ukradl pro sebe. Za pozornost stojí i hostující Rytmus. Velmi zásadní česko-slovenská kooperace, která byla předzvěstí dalších podobných spoluprací.

„Bary sú na blízku, tam pokračuje výskum

ako si skamarátiť mafiu a SISku,

vedľa sedia baby šepkajú si o nás bez nás,

zásadná otázka – majú aspoň pätnásť?“

Phat - Frekvence P.H.A.T. (2002)

James Cole, říkající si v této době ještě Phat, to ve svých začátcích neměl vůbec jednoduché. Tehdejší publikum nerozdýchalo netradiční battle rýmy a naprosto odlišný sound. Vypískávání při jeho vystoupeních a různé provokace z řad publika nebyly tehdy na jeho koncertech ničím neobvyklým. Frekvence P.H.A.T. je jeden z prvních tracků, které Phata proslavily.

„Moje slova přišly za tebou,

tady jsou, kde jsi ty?

Zdravim všechny svoje lidi,

energie proudí jak voda, je to cajk,

v levý ruce skillz a v pravý ruce majk.“

Naše věc - Jménem rapublicky feat. Tafrob (2003)

Hip-hop v Brně byl hlavně o graffiti a DJingu. Rapujících kapel nebylo mnoho, nebo se neprosadily a jedna z mála těch, která ovlivnila tamní scénu, je Naše věc. Již přes jedenáct let mrtvé uskupení vydalo v roce 2003 album Hořké menu. Bylo to to nejlepší z brněnské rapové reprezentace. Na track Jménem rapublicky si přizvali tehdy ještě neznámého Tafroba.

„Tahle éra není efeméra skéra,

která sféra bere amatéra za toye, kterak toy je spokojen,

měřák ještě není sestrojen – přesto pestro je

a naše nestroje, né proslovy, nejsou gesto jen.“

Indy & Wich - 1000 MC’s (2003)

Indyho track je věnován všem MCs. Vyvolal první hip-hopový beef, kdy proti Indymu stáli Hugo Toxxx a Marpo, který narážel přímo linku „Sedím doma, zase píšu a venku kvetou břízy“ z textu tohoto tracku. Marpo s Toxxxem si utahovali z Indyho nekonfliktnosti a jednoduchých rýmů.

„Tisíc kluků, ale fáro jen pro několik,

tisíc majků - kolik jich zbude, tak kolik…

Vzít, nebo nechat, tak je to se vším.

Bohužel to s Máňou často řešim,

protože někdy necháme a někdy berem,

a tak úplně nechápem a na pomluvy radši serem,

teda spíš musíme.“

Orion - Teritorium (2003)

Píše se rok 2003 a Vladimir 518 dostává nabídku odjet na rok do Lipska. Toho využije Orion a po svých desetiletých zkušenostech pouze s PSH vydává první sólové album. Povedete se mu na něj napěchovat několik hitů, ale Teritorium je naprostý základ. Tento track nastartoval Orionovu sólovou kariéru. Už tehdy mu bylo všechno jedno a soustředil se výhradně na tvrdý projev. O beat se postaral DJ Wich.

„Rap pro rap, slovo dalo slovo,

nechci měnit svět, jen přilejvat olovo,

s deskou novou, znova a nanovo,

vítej, Teritorium Orionovo…“

Vladimir 518 - Du dolů (2004)

Vladimirova depresivní skladba z producentského alba DJ Wiche - Time is Now. S velmi silným vizuálem a pravděpodobně nejlepším Wichovým beatem. Málokdo ví, že Vladimir měl text původně napsán do úplně jiného beatu, který později použil Nironic. Wich však naléhal, aby zvolil tento. Spolu s Kateřinou Winterovou, která se ujala druhého hlasu, tak vytvořili jeden z nejatmosféričtějších hip-hopových tracků.

„Včera bylo fajn a dneska sem fakt v píči,

včera sem pevně stál a dneska čelim krizi,

příběh číslo 1, vidim ho teď, jak kdyby byl včera,

beru devět vod Anděla, jedu jak střela;

nechám se unášet proudem pryč,

radši pospíchám, nějak cejtim v zádech bič…“

LA4 - 1994-2004 (2004)

Další song z Wichova alba Time is Now je naprosto zásadní a pro spousty lidí nepřekonaná writerská hymna. Lavor se v ní vrací ke svým kořenům, kdy v roce 1994 začínal jako writer. Teprve graffiti ho potom dostalo k rapování.

„Pouliční adventura, máma neví, kde má syna,

a její strach, obavy, moje vina.

Každopádně žádnej zločin, tagy se učim,

úkoly nepíšu, tím pádem známky na píču.“

Supercrooo - Fotky z novin (2004)

Když vyšlo nejzásadnější české rapové album Toxic Funk, tuzemská hip-hopová scéna se naprosto rozdělila. Ostatní do té doby rapovali o svém životě, ale Supercrooo se vydali naprosto jinou cestou. Po vzoru Kool Keitha odcestovali do dalekého vesmíru, odkud svým rapem do nezvyklých beatů strefovali do české společnosti, celebrit a vlastně úplně do všech. Track Fotky z novin se dostal až do bulvárních časopisů díky zmínkám o Dádě Patrasové. Ta to tehdy odsoudila jako nevkusnou věc pro puberťáky, postrádající jakýkoliv vtip. Fanoušci však neměli tento názor a deska se i po 13 letech hraje v klubech po celé republice.

„A co Eva Herzigová?

Je na vrcholu, nebo na drogách?

Řeknu ti to sám: Miluje kokain!

Sám jí ho prodávám, má ráda čistý zboží,

platí hotově cash, ne jak Leoš Mareš.“

Supercrooo - Superstar (2004)

U Toxic Funku ještě zůstaneme. Track reaguje na první ročník pořadu Česko hledá SuperStar a masovou výrobu celebrit. Zásadní byl v tom, že se po videoklipu začalo diskutovat v ČR o životnosti talentových pořadů. Pokrytectví a plytkost české popkultury, na které tento track narážel, začala vnímat i širší masa lidí.

„BMG, lukrativní;

deset procent,

skončíš jak dement,

po jednom roce

a jedný desce,

neštěkne po tobě pes.“

DIXXX - Top Rock Remix (2005)

Projekt Toxxxe, Colea, Rista a Skunkwalkera vyšel v roce 2005 původně s jiným coverem a v limitované edici. Oproti Toxic Funku je album temnější a nereflektuje celebrity a popovou společnost, ale spíš odvrácenou stranu člověka jako takového – bary, sex, chlast a drogy, přičemž si pořád drží svůj humor a agresivitu, díky kterým jsou Hugo a James pověstní. Zremixovaný Top Rock je svižná klubovka, která dodnes patří na každou jejich show.

„Čubko nech si svý euro,

kurvo můj rap neuro,

couro cejtíš mou auru,

Lauro drž hubu, jdeme do klubu.“

