Ako vyzerá bežný život najrôznejších zvierat? Mačky ti sedením na klávesnici v skutočnosti pomáhajú

Človeku, ktorý nikdy nevlastnil žiadneho domáceho miláčika je prakticky nemožné vysvetliť, aké je to žiť so zvieratkom. Presne o to, a aj o tom, aké problémy prežíva bežné zviera, sa však pokúsili umelci z portálu lingvistov.com, ktorý nám pravidelne prináša poriadnu dávku zábavných ilustrácií okorenenými zážitkami z reálneho života (nájdeš ich napríklad tu či tu). Tentokrát sa nám rozhodli ukázať, ako vnímajú zvieratá tento svet či život s ich majiteľmi, ľuďmi. Dozvieš sa tak, že mačky vlastne nechápu, čo je zlé na tom, ak ti sedia presne na klávesnici, keď potrebuješ pracovať. Umelci zo spomenutého portálu sa tak opäť spojili, aby nám priniesli dávku zábavy.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.