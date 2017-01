Z Bratislavy do Brna len za pár minút. Futuristický vlak Hyperloop odhaľuje ďalšiu európsku zástavku

Dopravný prostriedok s fascinujúcou rýchlosťou okolo 1 200 kilometrov za hodinu, za ktorým stojí vizionár Elon Musk, sa pomaličky premieňa na realitu. Hoci ide iba o prvotné analýzy prostredia alebo dostupných možností, čerstvé informácie vyniesli na svetlo sveta i trasu medzi zástavkami v hlavnom meste Slovenska a neďalekom Brne. Doteraz sa hovorilo viac-menej iba o linkách do Viedne či Budapešti, no vďaka oficiálnej Facebook stránke Hyperloopu dnes vieme povedať, že prvá etapa budovania nízkotlakového potrubia pre levitujúce prepravné kapsule naberie reálne kontúry na našom a českom území. Pokiaľ by sme predpokladali aj dosiahnutie spomínanej rýchlosti, cesta Brarislava-Brno, respektíve opačne potrvá iba niekoľko smiešnych minút. A nevylučuje sa dokonca ani Praha, ktorá bude vraj hneď ďalšou zástavkou.

Vyplýva to z len nedávno podpísanej zmluvy medzi spoločnosťou Hyperloop Transportation Technologies a čestkým mestom Brno, ktorá si prvýkrát vôbec kladie za cieľ nájsť spôsob, ako vzájomne prepojiť prostredníctvom spomínaného spôsobu dve medzinárodné mestá. A nielen tie. Hyperloop má za úlohu už v blízkej budúcnosti spojiť všetky kúty Európy do jedného rýchleho, bezpečného a najmä ekologického dopravného systému ďalšej generácie. HTT s tým navyše určite pomôže aj nedávno nadobudnutá 100 miliónová finančná injekcia, ktorú využijú na realizáciu ďalších etáp naplánovaných projektov a urýchlenie celého priebehu. Teraz si už musíme iba trpezlivo počkať, kedy oznámia nové lokality zástaviek zelenou elektrickou energiou poháňaného vlaku.