Fínsko dáva fajčeniu červenú. Ešte pár rokov a v severskej krajine budete hľadať fajčiarov len veľmi ťažko

Zopár dní dozadu sme vás informovali, že v Ruskej federácii majú pripravený návrh zákona, podľa ktorého by mal byť predaj cigariet osobám narodeným po roku 2015 úplne zakázaný. Myšlienka je stavaná aj na fakte, podľa ktorého v najväčšej krajine sveta zomrie ročne až 400 000 osôb na problémy týkajúce sa fajčenia a podľa odhadov by sa tak fajčenie v Rusku do roku 2050 úplne minimalizovalo. Do boja s klasickými cigaretami sa najnovšie pustilo aj Fínsko, kde si ešte v roku 2010 stanovili cieľ, že do roku 2040 radikálne znížia možnosti fajčenia. Nejde ale iba o akýsi krátkodobý výstrelok, ale dlhodobý trend v tejto ugrofínskej krajine.

Napríklad od roku 1978 je u nich zakázané v televízii propagovať nikotínové výrobky, fajčenie na pracovisku zakázali v 1995, v baroch a reštauráciách zasa v 2007 a akokoľvek by ste sa snažili, nekúpite si tu ani len mentolové cigarety. Tajomník ministerstva zdravotníctva, Ilkka Oksala, sa vyjadril jasne: "Cieľom je zbaviť sa fajčenia raz a navždy. Ide o dlhodobý cieľ, ale my si aj napriek všetkému ideme po úspech." Pripomenul, že ak by aj ostatné krajiny sveta postupovali ako oni, tabakový priemysel by dostal silnú ranu. Takže podľa najnovšej aktualizácie si Fíni stanovili hranicu na rok 2030.

Prijali by ste niečo podobné aj u nás na Slovensku?