Rusko chce zakázať fajčenie cigariet každému obyvateľovi narodenému po roku 2015. Návrh vraj podporuje aj Vladimir Putin

Fajčenie cigariet sa stále teší vysokej popularite napriek tomu, že výrobcovia už na škatuľky musia umiestňovať aj hrôzostrašné fotografie a nápisy, ktoré by mali potenciálnych fajčiarov od kúpy cigariet odradiť. Cigarety a ich fajčenie však očividne nepatrí medzi najobľúbenejšie činnosti ruských poslancov z Ruskej komunistickej strany, pretože veľká skupina z nich sa rozhodla predložiť návrh zákona, podľa ktorého by Rusko zakázalo predaj cigariet každému obyvateľovi narodenému po roku 2015. Na prvý pohľad nezvyčajný návrh by v blízkej budúcnosti zrejme nemal veľký dopad na ekonomiku ani zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, lenže odhady hovoria o tom, že keby bol návrh prijatý, do roku 2050 by sa fajčenie cigariet v Rusku prakticky stratilo.

Radikálny návrh zákona pritom vychádza zo štatistík hovoriacich o tom, že každoročne v Rusku zahynie takmer 400-tisíc ľudí na choroby priamo alebo nepriamo spôsobené cigaretami. Problémom pri fajčení cigariet v Rusku je aj fakt, že tabak sa na jeho území dá dopestovať len veľmi ťažko, a tak sa musí do krajiny dovážať z ostatných častí sveta. V kuloároch sa šepká, že návrh zákona zakazujúceho predaj cigariet každému obyvateľovi narodenému po roku 2015 podporuje aj samotný prezident Vladimir Putin, ale jeho prijatiu budú musieť predchádzať komplexné debaty nielen s poslancami a obyvateľmi, ale aj zástupcami tabakových spoločností pôsobiacich na ruskom trhu.