Samsung má pripravené prekvapenie. Galaxy S8 dostane zaoblený displej a Galaxy S8 plus aj ozrutnú uhlopriečku

Debaty o tom, či bude ďalšia vlajková loď juhokórejského výrobcu jedným z najkrajších smartfónov na trhu už môžeme viac-menej zahodiť za hlavu. Nedávny únik živej fotografie zatiaľ oficiálne neznámeho zariadenia nám potvrdil, že nová generácia modelového radu Galaxy S skutočne ponúkne tenučké rámiky po všetkých stranách displeja. Niečo také je možné preto, lebo Samsung nahradil tradičné domovské tlačidlo modernejšími alternatívami, vrátane ultrazvukového snímača odtlačkov. Povrávalo sa však aj to, že model edge do obchodov tento rok nedorazí, pretože ho nahradí ešte rozmernejší Galaxy S8 plus. A čerstvý únik z webu GSMarena prináša ďalšie dôkazy, že sa tak o pár týždňov v španielskej Barcelone naozaj stane. Dozvedeli sme sa aj niečo iné?

Z detailných priemyselných renderov Galaxy S8, ktoré spomínaný web získal od bližšie nešpecifikovaného výrobcu príslušenstva, vieme, že zaoblený displej ponúknu oba očakávané modely, pričom rozmery ich konštrukcií a tiež uhlopriečok mierne porastú. O akých číslach sa tu bavíme? GSMarena spomína 5,7 a 6,3 palcov, no bez tej časti displeja, kde je zaoblená časť. Realita bude teda mierne odlišná. Čo sa týka rozmerov, tak výška Galaxy S8 by mala byť dokonca ešte menšia ako pri súčasnej generácii S7. Šírka porastie o niečo cez 0,2 mm. Model plus, ktorý nahradí edge, porastie ako vo výške, tak aj v šírke, čo je ale vzhľadom k tak veľkej uhlopriečke pochopiteľné. Samsung sa musel veľmi snažiť, aby dokázal dosiahnuť taký špičkový pomer medzi konštrukciou a zobrazovacím panelom. Nemal však ani na výber, Xiaomi nastavilo latku veľmi, veľmi vysoko. Viac budeme vedieť na prelome februára a marca.