Beast Mode aj snímanie odtlačkov na displeji. 5 zaujímavých funkcií, ktoré dostane Samsung Galaxy S8

Prvé mesiace roka 2017 prinesú hneď niekoľko vynovených generácií vlajkových lodí, medzi ktorými nebude chýbať ani netrpezlivo očakávaný high-end model so značkou Samsung. A čo sa týka očakávaní, tak tie sú od neho, samozrejme, obrovské. Nie, iné neboli ani od starších produktov z dielne juhokórejského výrobcu, no tentokrát je situácia výrazne odlišná, za čo z veľkej časti môže práve neúspech Galaxy Note7. Prsty v tom ale má aj neustále silnejšia konkurencia z Číny, konkrétne spoločnosť Xiaomi a jej futuristicky vyzerajúci smartfón Mi MIX, ktorý posunul latku naozaj vysoko. Aby teda gigant nestratil svoju krvopotne vybudovanú pozíciu trhového lídra, musí osmičky vybaviť iba tým najlepším hardvérom, aký momentálne existuje. Aké možnosti teda pripadajú do úvahy? Vďaka aktuálnym špekuláciám si môžeme spraviť ako-takú predstavu, čo všetko Galaxy S8, Galaxy S8 edge a možno i Galaxy S8 plus už onedlho so sebou prinesú.

Snímanie odtlačkov na displeji

Tradičné biometrické zabezpečenie pomaličky, ale isto vychádza z módy. Ďalší krok v evolúcii mobilných telefónov totiž vyžaduje v záujme zlepšenia pomeru medzi displejom a telom elimináciu alebo nahradenie každej časti konštrukcie, ktorá tomu bráni. Medzi také patrí i dlhšie zaužívané domovské tlačidlo v hardvérovej podobe nachádzajúce sa priamo pod displejom, a to vrátane všetkého, čo k nemu patrí. Áno, reč tu je aj o snímači odtlačkov prstov. Nástupca za súčasný Galaxy S7 by preto mal prísť s modernejšou alternatívou, pričom tá bude s najväčšou pravdepodobnosťou integrovaná priamo pod ochranné sklo zobrazovacieho panelu. Samsung zrejme použije nedávno predstavený ultrazvukový biometrický senzor od americkej spoločnosti Qualcomm, ktorý dokáže čítať odtlačky našich prstov aj keby je umiestnený pod kovom alebo plastom.

Podpora pre pero S Pen

Funkcionalita spájaná s inteligentným perom S Pen bola doteraz iba exkluzívnou súčasťou výbavy modelového radu Galaxy Note. Časy sa však menia, čo znamená, že ňou môže celkom vážne disponovať i Galaxy S8, respektíve čoraz viac spomínaný model S8 plus, ktorý tak dočasne nahradí vybuchujúci Note7 z minulého roka. Kórejský gigant by týmto pre niekoho možno trošku neočakávaným, no za to ekonomicky výhodným krokom mohol použiť viaceré súčiastky z neúspešného phabletu, čím pochopiteľne zredukuje náklady a aspoň trošku vykryje obrovské straty spôsobené minuloročným neúspechom. S Pen ale tentokrát nezabudujú do konštrukcie. Pôjde vraj iba o lacné príslušenstvo, ktoré si používateľ novinky v prípade potreby dodatočne zakúpi. Podstatná tu ale je softvérová podpora, bez ktorej by tento neobyčajný stylus nefungoval plnohodnotne.

Obrovský výkon v Beast Mode

Posledné mesiace vyplávalo na povrch viacero zaujímavostí ohľadne výbavy osmičky a jednou z tých zaujímavejších je aj takzvaný Beast Mode. Ako napovedá samotný názov, podľa všetkého pôjde o špeciálny herný režim, ktorý by mohol byť využitý i pri virtuálnej realite, kde sa vyžaduje vysoký výkon. Tech web BGR píše, že Beast Mode odhalila nedávna žiadosť Samsungu o registráciu vlastnej obchodnej značky. Bližšie detaily ale k dispozícii zatiaľ nie sú. Mnohí odborníci však špekulujú, že prepnutie do nového režimu prinesie slušnú kôpku výhod, aké konkurenčné high-end smartfóny neponúkajú a zrejme ani tak skoro ponúkať nebudú.

Smartfón aj osobný počítač

Rozdiel medzi mobilnými telefónmi a stolnými alebo prenosnými počítačmi prešiel posledné roky markantnými zmenami, čo ich ešte viac zblížilo. Vidieť to môžeme ako na technických špecifikáciách, tak aj vo využiteľnosti dnešných smartfónov, ktoré sú v podstate kompaktnými laptopmi s malými uhlopriečkami a bez fyzickej klávesnice či ďalších typických charakteristických čŕt. Preto nie je asi ani žiadnym prekvapením, že sa čoraz viac výrobcov snaží vymyslieť praktický spôsob, ako spraviť z inteligentných mobilných telefónov univerzálne zariadenie na zábavu, štúdium či prácu. Skvelým príkladom je Microsoft a jeho hardvérovo-softvérová funkcionalita Continuum, ktorá za pomoci špeciálneho príslušenstva umožňuje vzájomné prepojenie obyčajného monitora s kompatibilným Windows smartfónom, čím sa mobilné používateľské prostredie prepne do desktopového. A ako naznačujú staršie úniky, niečim podobným by mal byť vybavená aj vlajková loď Samsungu. Ani v tomto prípade však nepoznáme veľa detailov, takže sa dá vychádzať len z toho, čo koluje internetom.

Asistent s umelou inteligenciou

Keďže technologický pokrok neustále napreduje, každým jedným rokom tu máme čoraz výkonnejší hardvér, s ktorým priamo úmerne rastú aj kapacity umelej inteligencie. A keďže sa pokrok neustále zrýchľuje, na tento fenomén digitálnej doby začína zameriavať pozornosť viac a viac spoločností z celého sveta. Či už pokročilú AI integrujú do elektromobilu, televízie alebo smartfónu, v každom prípade z toho nadobudne nezanedbateľný benefit práve zákazník, a to sa potom, samozrejme, odrazí i na citeľne lepších ziskoch. Samsung preto hodlá obohatiť očakávaný Galaxy S8 umelou inteligenciou, s ktorou mu pomáhajú tvorcovia asistenta Siri. Gigant koncom minulého roka uskutočnil akvizíciu spoločnosti Viv Labs, kde títo profíci pracujú, z čoho logicky vyplýva, že začína neľútostný konkurenčný súboj o toho najschopnejšieho virtuálneho asistenta.