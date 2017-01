Street Style zábery v znamení pánskej elegancie z tohtoročného Pitti Uomo vo Florencii

Milovníkmi módy mimoriadne vyhľadávané a obľúbené podujatie s poradovým číslom 91 v talianskej Florencii bolo presne také skvelé, ako sme očakávali. Páni obľubujúci eleganciu a uhladenosť v sprievode zväčša šarmantných dám alebo blízkych priateľov s rovnakou zanietenosťou pre módu sú bez najmenších pochýb vhodnou inšpiráciou. Teda aspoň čo sa týka toho, ako sa obliecť v najbližších dňoch pri prechádzkach mestom.

Na našom území máme stále prevažne mínusové teploty, a tak padne vhod nielen kabát či teplá zimná bunda, ale aj pár vstiev ukrytých ešte pod tým. V srdci Toskánska je v súčasnosti síce o pár stupňov viac, ale ani to nebránilo niektorým návštevníkom poriadne sa naobliekať. Nám z chladnejších kútov Európy to vyhovuje a môžeme tak odpozorovať rôzne zaujímavé kombinácie, na aké inak bežne v uliciach s určitosťou nenatrafíme. Aj to je určite jeden z dôvodov, prečo vôbec vznikajú Street Style zábery nielen na udalostiach spojených s módou, ale celkovo počas bežných dní. Svoje by o tom vedel rozprávať taktiež fotograf menom Adam Katz Sinding, ktorý nás pravidelne zásobuje obdobnými zábermi už niekoľko rokov a veríme, že v tom bude pokračovať aj naďalej. Chýbať tak nemohol ani na tohtoročnom Pitti Uomo, z ktorého pochádzajú všetky snímky pod textom.

V prípade, že patríte medzi tú skupinu ľudí, ktorá preferuje formálnejšie kúsky a upravený vzhľad, určite si prídete na svoje, keďže len minimum z 30 záberov nespadá do danej kategórie. Chápeme, že nie všetci sa môžeme/chceme obliekať v uvedenom "classy" štýle (popravde, ani ja nie), ale minimálne sa na to veľmi dobre pozerá.

P.S. - Ak ste v priebehu minulého týždňa nestihli postrehnúť súmar najlepších Street Style snímkov zo sychravého Londýna, môžete to napraviť tu.

Pokiaľ sa o módne dianie zaujímate trochu bližšie, tak určite nezabudnite navštíviť ani našu stránku Móda Refresher, ktorá vám poskytne vždy len tie najzaujímavejšie a najhorúcejšie informácie z módneho sveta, ďakujeme za podporu a spoluprácu!