Jedno z najšarmantnejších áut je opäť o čosi pôvabnejšie. F-Type prechádza omladzujúcou kúrou

Iste nám dáte za pravdu, že F-Type je jedno vôbec z najpôvabnejších áut posledných rokov, aké sa na trhu ukázali. Aj napriek tomu, že Jaguar tento malý roadster ukázal svetu už v roku 2013 (neskôr ako aj kupé), súdiac podľa jeho kriviek a šarmu by mu ale málokto povedal, že už nejaký ten piatok za sebou má. Čas je však nezastaviteľný fenomén, a tak práve teraz prišiel ten čas, kedy F-Type prechádza decentnou modernizáciou. Tá toho v zásade na pohľad veľa nemení, ostatne, ani nebolo treba. Vzadu by ste zmeny po dizajnovej stránke hľadali len márne, a rovnako ani z profilu sa toho veľa veruže nezmenilo. Zmeny však badať v čelných partiách, kde dominujú v závislosti od verzie prepracovanejšie a modernejšie predné nárazníky. Čo však padne do oka ako prvé sú úplne nové predné svetlomety. Ich tvar ostal síce zachovaný, vnútro ale prešlo kompletnou výmenou, čoho výsledkom je prítomnosť agresívnejšie pôsobiacich svetiel s full-LED technológiou. Možno ani neviete, no F-Type je po novou k dispozícii až v 28 rozličných vyhotoveniach. Do veľkej miery za to môže nepochybne fakt, že všetky výkonnostne verzie sú k dispozícii ako pre kupé, tak i roadster.

Od začiatku roka sa k nim navyše pripája úplne nová verzia 400 Sport. Pod jeho kapotou tróni 3-litrový šesťvalec spárovaný s 8-stupňovou automatickou prevodovkou, ktorá posiela potenciál buď výhradne na zadnú nápravu alebo obe. Ako už samotné označenie naznačuje, v tomto prípade je agregát naladený na rovných 400 koní. Štandardom pre 400-ku sú 20" disky, početné žlté plakety, ale aj nový, 8" displej multimediálneho systému Touch Pro, ktorý prichádza spolu s faceliftom. Z ponuky sa naopak vytráca F-Type S, aby dal priestor ďalšej novinke, a to verzii F-Type R-Dynamic. V zásade ale k zmene došlo len v prípade názvoslovia, nakoľko ide naďalej o šesťvalcové vyhotovenie s 340, respektíve 380 koňmi. Na výber je manuál aj automat a rovnako tak aj pohon len zadných alebo všetkých kolies. Vrchol v ponuke sa nemení - nad modelom F-Typer R naďalej kraľuje SVR-ko. Zaujímavosťou pritom je, že Jaguar v spolupráci so spoločnosťou GoPro prichádza s aplikáciou ReRun. Tá vďaka známej kamere zobrazuje live prenos z jazdy a zároveň vie tento záznam uchovať či uverejniť na sociálnej sieti. Vodič si vie okrem svoje samotnej jazdy pozrieť aj okamžitú rýchlosť, polohu volantu či preťaženie. Na záver informácia o cene - základný, 340-koňový F-Type (kupé, manuál, zadný pohon) štartuje na čiastke 51 450 britských libier.