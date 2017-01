Úrady ho naštvali pri registrácii auta, tak svoju daň zaplatil s 300-tisíc mincami. Chce, aby boli inštitúcie ochotnejšie a transparentnejšie

Byrokracia, neschopnosť úradníkov a nekonečné čakacie doby vedia spraviť z obyčajnej rutinnej návštevy jednej zo štátnych inštitúcií hotovú nočnú moru. Nejdeme teraz krizovať perfektne fungujúcu inštitucionálnu mašinériu na Slovensku, ale premiestnime sa do Spojených štátov amerických, kde sa chlapík menom Nick Stafford pomstil úradu DMV, kde sa chodia registrovať autá či lode, veľmi kreatívnym spôsobom. Ešte v septembri mal Nick niekoľko otázok na kompetentného zamestnanca z DMV, pretože vlastní niekoľko nehnuteľností v rôznych oblastiach a chcel sa opýtať, kde by teda mal zaregistrovať svoje nové auto. Nanešťastie, namiesto jeho miestnej pobočky bol prepojený do úplne iného mesta, kde potom čakal ďalšiu hodinu, aby sa nakoniec dostal ku potrebnému číslu, kde mu však hneď zavesili. Naštvaný Nick si preto povedal, že neochotným zamestnancom DMV trošku spríjemní prácu a keď mal prísť zaplatiť daň zo svojich dvoch áut, deň dopredu sa poriadne pripravil.

Nick mal zaplatiť daň vo výške 2987,14 eur, ale on si povedal, že jeho pomsta nadobudne podobu nekonečných mincí. Presne tak, namiesto bankoviek a rýchleho vyplatenia dane si Nick povyberal takmer 300-tisíc mincí a večer pred príchodom do DMV spoločne s ďalšími 11 ľuďmi rozbíjal rolky, v ktorých sa mince prepravujú. Federálny zákon totiž hovorí o tom, že voľné mince môžu byť použité aj pri platbách daní či dlhov v inštitúciách, a tak sa Nick prakticky len držal toho, čo hovoril zákon. Išlo mu najmä o to, aby sa jeho príbeh dostal do médií a upozornil na to, že mnohé štátne inštitúcie nie sú schopné aktívne komunikovať s občanmi a poskytovať im informácie, na ktoré majú právo. Zamestnanci Nickovej miestnej pobočky DMV teda strávili až 12 hodín počítaním všetkých mincí a možno si nabudúce rozmyslia, ako sa budú ku občanom správať.