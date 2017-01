Svieži štart do nového roku s tromi pruhmi

Podrážka Boost patrí stále medzi základné kamene adidasu a ak si si doteraz myslel, že rok 2016 už nemohol priniesť viac vyhotovení známych alebo celkom nových modelov s tromi pruhmi, v roku 2017 ťa čaká menší šok. Január je len na začiatku a brand z Herzogenaurachu už osolil Ultra Boosty, NMD's aj Kanyeho divíziu Yeezy, ktorá sa okrem iného rozrástla vo veľkom aj medzi tenisky Tubular, do basketbalovej kategórie a svojim spôsobom v podstate všade. Ye nám pred pár dňami dokonca nechtiac odhalil ďalší model, ktorý by mal byť údajne súčasťou jeho vlajkovej lode, no zatiaľ o ňom nie sú dostupné žiadne bližšie informácie. Tenisky pripomínajú svojim vzhľadom viaceré retro siluety a hlavne tenisky Ozweego od Rafa Simonsa, no kým sa dostanú do predaja, ešte máme veru z čoho vyberať.

Podľa neoficiálnych zdrojov by mal začiatok roku 2017 vyzerať asi takto:

Model NMD má od statusu legendy ešte ďaleko, ale jeho prvá colorway už vzhľadom na množstvo ďalších úprav a farebných kombinácií nesie prívlastok OG a o pár dní ju čaká vôbec prvý restock. Čierno-bielo-modro-červené NMD's sa už totiž dostali druhýkrát do predaja v zahraničí pred pár dňami, no na Slovensko a do Česka mieria vďaka Footshopu tradičnou instore formou až 14. januára

V roku 2017 oslávi divízia EQT svoje 25. narodeniny a model 93/17 bude stáť na podrážke Boost



Pusha T mal mať začiatkom decembra za sebou rovnako release vylepšenej siluety EQT, no ten sa z logistických dôvodov musel zrušiť. Do predaja by sa Pushove Ultra Boost EQT mali dostať najneskôr v januári 2017 a otázne už je len to, či budú aj vo Footshope

Špeciálne vyhotovenie EQT Support ADV 91-16 Reflective, z ktorého bolo vyrobených len 1000 párov

adidas Originals EQT ADV - 129 €

adidas Originals EQT ADV - 129 €

adidas Tubular Instinct si rovnako vyskúšajú podrážku Boost aj Vachetta Tan colorway - 158 €

adidas Tubular Instinct Colored Reflective/Crystal White - 139 €

adidas Tubular Invader Strap - 119 €

adidas Tubular Primeknit X - 149 €

adidas Skateboarding Busenitz Pro Vachetta Tan - 119 €

adidas Tubular Shadow Knit/Leather - 99 € / 118 €

adidas Originals Splendid - 99 €

Lookbook adidas Originals Tubular na jeseň a zimu 2016

Upravená verzia NMD R2 má Primeknit ale bočné panely v podrážke už trčia iba z vnútornej strany - 179 €

adidas NMD City Sock 2

NMD R1 zo spolupráce s tokijskou značkou BEDWIN & THE HEARTBREAKERS - 169 €

Jeden z najnovších bežeckých modelov adidasu sa rovnako dočkal úpravy a tenisky Pure Boost X Trainer tak majú najnovšie namiesto šnúrok zips - 129 €

Basketbalové adidas Rise Up 2017 - 79 €

adidas Street Jam 3 - 89 €

adidas Consortium x Sneakersnstuff D Rose 7 Primeknit Grey/ Core Yellow - 180 €

Svetlo-odrážajúce materiály patrili v 80-tych a 90-tych rokoch medzi najväčšie vychytávky a dnes sa pomocou nich snaží adidas v kolekcii Xeno priniesť teniskám viac energie

Xeno AlphaBounce (Zatiaľ len pre US trh)

adidas Originals x Palace F/W 16

V zahraničí sa do predaja dostali už aj Ultra Boost 3.0, ktoré by mali ešte pribúdať

Jar 2017 a adidas Ultra Boost 3.0

adidas Ultra Boost 3.0 LTD - 179 €, 15. január

adidas Ultra Boost 3.0 Still Breeze a Tactile Blue - 1. február

adidas Ultra Boost 3.0 Triple Black



Predstavy o budúcnosti tenisiek sa napĺňajú a prototyp Futurecraft Biofabric je ďalším z príkladov

Rovnako ako Uncaged Parley Ocean Plastic z recyklovaného morského odpadu, ktorých sa doteraz vyrobilo 7 000 párov

adidas Forum Hi Moc - 177 €

V zahraničí sa do predaja dostali už aj adidas AlphaBounce so zvrškom z Engineered sieťoviny

Porsche Design Sport by adidas s kolekciou Urban Commuter na jar/leto 2017

Aj značka White Mountaineering dostane v roku 2017 ešte veľa priestoru a naplánovaných tak je už rovno 9 modelov, ktoré sa dostanú do predaja v dvoch dropoch (17. januára a druhý niekedy v marci)



BAPE NMD a celá spolupráca adidas Originals a legendárnej japonskej streetwear značky patrila medzi najväčšie prekvapenia roku 2016, no v Európe sa dostane do predaja až 12. januára

