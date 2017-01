O vlások unikol smrti pretekár aj diváci. Legendárny Carlos Sainz na Dakare nezvládol zákrutu a vozidlo skončilo v rokline

Automobilový pretekár Carlos Sainz patrí so svojimi úspechmi medzi legendy tohto športu, čo potvrdil aj v roku 2010, keď sa mu podarilo vyhrať Rely Dakar. V minulosti aktívne a úspešne pôsobil aj v šampionáte WRC a v jeho šlapajách dokonca pokračuje aj jeho syn Carlos Sainz, Jr. pretekajúci v F1. Dnes už 54-ročný Carlos sa aj tento rok zúčastnil Rely Dakar, ale na konci štvrtého dňa sa mu jedna zo zákrut takmer stala osudnou. Carlos so svojím navigátorom Lucasom Cruzom vyšli spoza rohu do prudkej zákruty a vo vysokej rýchlosti už vodič nemohol udržať auto na ceste. Auto teda skončilo mimo cesty a padalo ešte niekoľko metrov do rokliny pod ňou, pričom len o vlások minulo divákov postávajúcich hneď za zákrutou a vychutnávajúcich si prebiehajúcu súťaž. Na internete sa hneď objavilo video z nehody natočené z druhej strany rokliny, ale aj hrozivé zábery divákov stojacich priamo pri ceste. Len zázrakom sa im nič nestalo, keď ich auto minulo o niekoľko desiatok centimetrov a odpadávajúce trosky preleteli nad hlavami. Podľa dostupných informácií vyviazli Carlos aj jeho navigátor z nehody bez vážnejších zranení, ale museli zo súťaže odstúpiť.

