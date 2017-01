Zamrznuté Slovensko očami našich čitateľov. Nechýbajú nádherné scenérie plné snehu či ďalšie podarené kúsky

Zima, mráz, sneh, ľad, frflanie, zábava i radosť... pokračovať by sme mohli ďalej, no každý pochopí, že ide o synonymá pre aktuálne prevládajúce počasie na našom území. Každý z nás znáša chlad inak, a preto sa najčastejšie rozdeľujeme na dve skupiny - milovníci a odporcovia zimy. Avšak na našej Facebook stránke sme sa vás jednoducho a jasne spýtali: "Nasnežilo?" Ako to býva zvykom, do komentárov ste nám poposielali desiatky vašich fotografií, z ktorých najlepšie si teraz ukážeme nižšie pekne pokope. Nechýbajú nádherné zábery na okolitú krajinu, studenú pohodičku, no tiež aj na nepublikovateľné kúsky. Poďme sa teda vrhnúť na výber toho najlepšieho a najzaujímavejšieho.

Skutočná biela rozprávka pre každého milovníka snehu!

O pravé zimné čaro nie sú ukrátení ani Bernolákovčania:

Marcel ukázal, ako príjemne môže vyzerať poobedný oddych:

Niečo podobné, avšak z hôr:

Rozhľadňa na Kysuciach v obkolesení bielej nádhery:

Zahanbiť sa rozhodne nenechal ani Peťo:

Opäť čarokrásna scenéria, tentoraz od Márie:

Nanešťastie, nie celé Slovensko sa môže popýšiť poriadnou nádielkou...

Avšak väčšina územia je na tom opačne:

Studená pohodička do tretice od Romana:

No povedzme si úprimne, kto by nešiel na túru?

Tak to je teda riadny "maco":

Mysteriózna cesta autom:

Oj, niekto nám tu riadne zapadol:

Vyhrabávať sa musel aj Miloš, za ktorým sú vidno známe Piešťany:

Betka sa s nami podelila o jej záber z Bezovca, neďaleko Piešťan:

Sen vodičov:

Orava a zima, to jednoducho ide k sebe:

Popularitu v komentároch si svojou originalitou získal aj Ivan:

Nezmestili sa nám sem všetky vaše podarené zábery, a preto, ak chcete vidieť aj ďalšie, klikajte sem.