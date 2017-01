Japonec kúpil v aukcii viac než dvestokilového tuniaka za 600 000 eur. Chcel sa totiž stať majiteľom prvej predanej ryby v Tokiu

Tuniak modroplutvý s hmotnosťou 212 kilogramov (na tuniaky nič svetoborné) bol predaný na aukcii v Tokiu za astronomických 601 000 eur (637 000 dolárov, 74,2 milióna jenov). Vydražil si ho Japonec Kiyoshi Kimura prezývaný "Kráľ tuniakov" a to tak, že skrátka prihadzoval až do momentu, kedy sa ostatní vzdali. Aukcia prebiehala na japonskom rybom trhu Tsukiji. Pri jeho prvom otvorení v novom roku sa na ňom zídu všetci, čo sa rybami živia a je tradíciou, že sa prvá ryba draží. Majitelia reštaurácií, výrobcovia sushi, distribútori a ďalší tak každoročne prejavia svoje bohatstvo tým, že sa čiastka za prvého predaného tuniaka toho roku vyšplhá do astronomických výšin. Kiyoshi Kimura je však bohatým majiteľom reťazca sushi reštaurácií a nenechal si ujsť, aby o ňom miestne noviny písali ako o tom, kto si kúpil "novoročného tuniaka".

