Xiaomi Mi 6 bude prvý smartfón s výkonným čipsetom Snapdragon 835. Predstavenie nás vraj čaká vo februári

Len chvíľku po oficiálnom odhalení očakávaného high-end čipsetu od amerického výrobcu Qualcomm začali analytici prostredníctvom internetu chrliť informácie, že prvým vlajkovým modelom, ktorý ho dostane do hardvérovej výbavy, by mal byť práve Android smartfón Xiaomi Mi 6. Prečo? Existujú dva dôvody. Jeden je ten, že medzi obomi spoločnosťami existuje netradične blizka spolupráca, pričom ten druhý zase predstavuje termín predstavenia. Či už sa teda Mi 6 stane realitou 6. alebo až 14. februára, mal by byť vôbec prvým mobilným telefónom so Snapdragonom 835 vyrobeným 10 nanometrovým FinFET procesom spoločnosti Samsung, ktorému narástol grafický výkon a klesla spotreba energie zhruba o 25 percent. Konkurencia má pripravené termíny tesne pred alebo rovno počas každoročného podujatia MWC 2017 konajúceho sa v španielskej Barcelone na prelome februára a marca, takže nové generácie ich vlajkových lodí uvidíme podľa všetkého o pár týždňov neskôr. Napríklad taký Galaxy S8 vraj odložili až na koniec marca, začiatok apríla, tvrdia bližšie nešpecifikované zdroje z dodávateľského reťazca giganta, čo pochopiteľne dá Xiaomi ešte väčšiu strategickú výhodu. Netreba ale zabúdať, že sa zatiaľ jedná iba o špekulácie, aj keď pomerne dôveryhodné, takže nám nezostáva nič iné, ako si trpezlivo počkať.

Koncept Xiaomi Mi 6