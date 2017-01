 Je pravdepodobnejšie, že ťa zabije automat ako žralok. Zisti niečo nové z kreatívnych ilustrácií plných vzrušujúcich zaujímavostí

"Vždy, keď vstanem, porozmýšľam, naraňajkujem sa, nájdem nejaký zaujímavý fakt alebo zaujímavosť a nakreslím k nej hravú infografiku. Je to skvelý spôsob, ako si inšpiratívne nakopnúť deň," tvrdí Mike Lowery, šikovný umelec na voľnej nohe, ktorému tvorí významnú časť portfólia séria hravo, no pritom zábavne ilustrovaných infografík zaujímavostí o ľuďoch, prírode, bizáre či skrátka o svete. Poriadnu dávku podobných kresieb však nájdeš aj na jeho Instagrame (@mikelowerystudio) či webstránke, kde svoju tvorbu zverejňuje s najvyššou intenzitou. Podľa jeho slov nie je nikdy neskoro naučiť sa niečo nové, čo je zároveň aj zábavné. Plus, kreatívnym spôsobom je väčšia šanca zapamätať si to.

Piráti nosili pásku cez oko, aby mali zrak prispôsobený aj tme, nie aby zakryli vadu.

Stroj Curiosity, ktorý je na misii na Marse, si každý rok sám pre seba púšťa "Happy Birthday"

Vincent van Gogh za život predal len dva obrazy.

Je pravdepodobnejšie, že ťa zabije automat než žralok

Až tri percentá antarktického ľadovca tvorí moč tučniakov

Najdlhšia doba medzi narodením dvojčiat bolo 87 dní

Medúzy nikdy neprestanú rásť, nemajú mozog, existovali pred dinosaurami a môžu sa klonovať

Na Napoleona raz zaútočili králiky

V roku 2012 sa na eBayi predala kuracia nugetka za 8000 dolárov, kedže vyzerala ako George Washington

V Oklahome je zakázané loviť veľryby. Ide o vnútrozemský štát

V niektorých starých kmeňoch si ľudia navzájom zapaľovali domy, keď chceli, aby sa dotyčný odsťahoval

Nemecký kostol bol za 288 rokov päťkrát trafený bleskom, vždy 18. apríla

Krokodíly nevedia vyplaziť jazyk

Najzložitejší čínsky znak má 57 čiar, označuje rezancové jedlo

Astronauti pred letom nemôžu jesť fazuľu, následne vylúčené plyny by mohli poškodiť skafander

Pôvodní obyvatelia Aljašky majú zmrzlinu vyrobenú zo sobieho tuku, tulenieho oleja, bobúľ a snehu

Kohút, kačka a ovečka boli prvými pasažiermi v teplovzdušnom balóne

V roku 2007 sa našla veľryba s harpúnou zapichnutou v jej krku už od roku 1890

Srsť činčily je natoľko hustá, že ak by v nej žily blchy, udusili by sa