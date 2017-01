Manželia spolu neprehovorili extrémnych 23 rokov. Prvé vzájomné slová dojali ich deti k plaču

Každý, kto už manželstvo zažil si iste prešiel veľkým množstvom úskalí, rozhodne však nie takým, aké zažila japonská matka Yoshikiho-kuna. Tá sa totiž, ako sa dozvedáme v zaujímavej epizóde japonskej televíznej show, nerozprávala so svojim manželom až 23 rokov. Nevie však prečo - obaja rodičia sa so svojimi deťmi normálne rozprávajú, manžel však na vety svojej manželky odpovedá len mlčaním. 23 rokov je však absolútne bizarné číslo a tak Yoshiki-kun informoval práve už spomínanú show. V nej sa dozvieš, že otec jednoducho žiarlil, no moment, kedy po dlhom čase konečne poprvýkrát prehovorí na svoju manželku je skutočne dojímavý.

