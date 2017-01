Známy americký raper vyhodil DJ-a z pódia, keď mu opakovane kazil vystúpenie a za pult sa postavil sám

Travis Scott nemá s vyhadzovaním ľudí z pódia žiaden problém, práve naopak, má s tým už isté skúsenosti. Dávnejšie si to na vlastnej koži vyskúšal istý kameraman a ku koncu roka 2016, respektíve na začiatku roku 2017, sa história zopakovala. La Flame mal na Nový rok vystúpenie v montrealskom klube New City Gas Club, kde ho sprevádzal neznámy DJ. Podobne ako jeho mentor Kanye West, aj Travis má rád, keď je počas živých predstavení všetko v najlepšom poriadku, avšak to sa tentoraz nedarilo.

Spomínaný DJ bol akýsi nesvoj a opakovane robil chyby, čo amerického hudobníka zrovna nepotešilo. Najprv to komentoval slovami: "The worst DJ in Montreal is right there on stage," no následne sa musel uchýliť až k prosbe, aby oný človek za pultom opustil pódium. Podľa videa to vyzerá tak, že Travisovi pretiekol pohár trpezlivosti pri songu Pick Up the Phone, keď DJ stlačil tlačidlo so zvukom, ktorý sa do danej piesne vôbec nehodil. Želania La Flamea sa naplnili počas tracku Goosebumps, a tak sa mohol pultu chopiť sám. Keď sa zdalo, že sa veci dali do poriadku, domotaný DJ sa odhodlal vrátiť na pódium, na čo Travis reagoval skrečmi. Video z celého incidentu nájdeš nižšie.