G-Power zobral do parády špičkové AMG GT. Výsledkom je atraktívnejší look a až 610 koní

Mercedes-Benz odstupom času statočne zaplnilo vrcholný model AMG GT množstvom výkonnostných verzií, čím sa modelové portfólio mierne zneprehľadnilo. V súčasnosti je totiž na výber až 5 vyhotovení - GT (462 k), GT S (510 k), GT R (585 k), GT Roadster (476 k) a GT C Roadster (557 k), pričom medzičasom sa špekuluje o verzii GT C (557 k), nehovoriac o vrcholnom počine Black Series. GT-čko je tak možné si zaobstarať v skutočne širokej škále výkonnostných naladení, pričom viacerí sa domnievajú, že ich je už možno až zbytočne veľa (najmä ak ide o ten istý agregát). Aby toho nebolo málo, najnovšie sa o slovo hlási nemecký popredný úpravca G-Power, ktorého poznáme predovšetkým v spojitosti s úpravou konkurenčných bavorákov. Tentokrát si ale zobral na paškál športový model AMG GT, a to konkrétne v jeho najslabšom vyhotovení. V jeho prípade je 4-litrový osemvalec biturbo naladený na výkon 340 kW / 462 koní. Technici sa však so špičkovou jednotkou najmä elektronicky pohrali, čoho výsledkom je navýšenie výkonu až na úroveň 449 kW / 610 koní a 755 N.m.

Tým pádom sa potenciál GT-čka dostal až za sériovo najvýkonnejšie R-ko. Na teraz je otázne, kam by tuner zašiel, pokiaľ by zobral do rúk práve to, na tento akt sa ale čaká aj v prípade dvorného úpravcu, nakoľko je to práve Brabus, ktorý stojí za väčšinou brutálnych úprav spojených s touto automobilkou. G-Power si za toto naladenia pýta necelých 3-tisíc €, pri ňom však úpravy nekončia. Nemci sa síce držali pri zemi, pokiaľ ide o estetické zásahy do karosérie, čomu sa pochopiteľne ani nečudujeme, 610-koňové monštrum ale postavili na vyšperkovaný podvozok a zabezpečili mu nové obutie. To zhmotňujú 20, respektíve 21" disky svojej vlastnej výroby. 5-lúčové čierne kolesá Hurricane RR sú pritom obuté do nízko-profilových pneumatík s rozmermi 275/30 R20 vpredu a 305/25 R21 vzadu. Pastva pre oči je tak zaručená, navyše takto upravený exemplár dokáže akcelerovať na stovku za 3,6 sekundy, čo je o 0,4 sekundy rýchlejšie ako v prípade štandardného modelu AMG GT.