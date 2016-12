Sklo pevnejšie než oceľ, ktoré nezničí ani náboj zo zbrane? Rupertova kvapka je fenomén zo 17. storočia s fascinujúcimi vlastnosťami

Čo by si si pomyslel, keby sme ti povedali, že existuje sklo schopné vydržať úder kladivom či dokonca zásah nábojom zo strelnej zbrane? Zvláštny mechanický fenomén zvaný Rupertova kvapka má svoj pôvod ešte v polovici 17. storočia a vzniká veľmi jednoducho. Horúce roztavené sklo stačí kvapnúť do studenej vody a odrazu sa z neho stane kvapka s veľmi silnou prednou časťou a krehkejším chvostom.

Sklo kvapnuté do vody pritom na povrchu okamžite spevnie a vychladne, avšak jeho vnútorná časť vyžaduje na premenu na pevné skupenstvo a vychladnutie o čosi dlhší čas. Keď teda vnútro Rupertovej kvapky chladne, snaží sa stiahnuť čo najviac to je možné a vytvorí vďaka tomu obrovský tlak, ktorý z prednej časti kvapky spraví zosilnené sklo schopné odolať aj silnejším nárazom. Samotná predná časť je pevnejšia než oceľ, ale oveľa tenší chvost stojí za tým, že kvapka relatívne jednoducho exploduje. Destin z kanálu Smarter Every Day, ktorého už naši čitatelia v minulosti prirovnali k jednému slovenskému politikovi, sa už pred pár rokmi Rupertovou kvapkou zaoberal, ale teraz je späť s oveľa lepšou technikou a rovno aj zbraňou.

