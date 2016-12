Dve obrovské batérie, tri foťáky a 6 GB RAM. Čína prináša luxusný Android smartfón, ktorý stojí cez 2 300 eur

Trhový segment s luxusnou a zároveň nadštandardne drahou triedou inteligentných mobilných telefónov posledné roky akoby chátral. Áno, máme tu zopár renomovaných výrobcov, no ak sa na ich aktuálne generácie predávaných modelov pozrieme trošku detailnejšie, tak dokážu zaujať asi iba konštrukčným spracovaním či skutočne prémiovými materiálmi, pretože technické špecifikácie za veľa nestoja. Novinka od čínskej spoločnosti Gionee ide na to presne naopak. Smartfón M2017 totiž kombinuje luxusne vyzerajúce vizuálne prevedenie s viac ako slušnou hardvérovou výbavou, ktorá zaujme nejedného technologického nadšenca. Nehovoríme tu, samozrejme, o titánovom rámiku alebo diamantoch, ale o klasickej konštrukcii z hliníku, krokodílej koži alebo zaoblenom zobrazovacom panely v štýle populárneho Galaxy S7 od Samsungu, čo vzhľadom na prítomné špecifikácie vôbec nevadí.

Gionee M2017 pozostáva až z dvoch obrovských batérií, 2K displeja s 5,7-palcovou uhlopriečkou či hlavného dual fotoaparátu, kde sú k dispozícii dva (12 a 13 MPx) foto senzory. Celková kapacita akumulátorov má až 7 000 mAh, takže smartfón zvládne dva dni poriadnej záťaže bez väčších problémov. Čipsetu Snapdragon 653 asistuje 6 GB operačná pamäť RAM a na ukladanie dát poslúži 128 alebo 256 GB úložisko, avšak bez možnosti použiť microSD kartu. Verzia operačného systému je Android 6.0 Marshmallow, ktorý čínsky výrobca obohatil o grafickú nadstavbu Amigo 3.5.

Oficiálnu distribúciu do sveta čakať zrejme ani nemusíme, model M2017 je podľa všetkého určený iba pre obrovský ázijský trh. To ale hneď neznamená, že by sa v ponuke medzinárodných e-shopov nemohol objaviť, aj keď za poriadne mastnú sumu. Top kúsok potenciálnych záujemcov vyjde po prepočte z miestnej meny až na 2 300 eur.