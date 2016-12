Najlepšia študentská brigáda? Charlie ročne zarobí 11-tisíc eur za to, že sa bude voziť po britských železniciach

Študenti z bežných rodín dokážu len s ťažkosťami prejsť vysokou školou bez toho, aby nezačali brigádovať a zarábať vlastné peniaze. Zvyčajne ide o pomocné práce za niekoľko eur na hodinu, čo síce nie je veľa, ale aj menšia suma sa pridá pri študentských výdavkoch na život. O ničom podobnom na Slovensku nevieme, ale keby si žil v Spojenom kráľovstve, možno by sa na teba usmialo šťastie tak, ako aj na mladého Charlieho Hainswortha. Charlie sa prihlásil do súťaže organizovanej britskými železnicami National Rail a následne sa aj spomedzi stoviek uchádzačov stal ambasádorom zľavovej karty pre študentov s názvom 16-25 Railcard. Ak sa pýtaš, čo by teda mal robiť ambasádor zľavovej karty, v tomto prípade je vysvetlenie jednoduché.

Charlie sa stal takzvaným Chief Adventure Officer a v jeho pracovnej náplni bude cestovať po celom Spojenom kráľovstve úplne zadarmo s kamerou v ruke a natáčanie zaujímavých videí o tom, čo všetko sa v jeho krajine dá vidieť. Samozrejme, že cestovať bude vlakom a lístky zadarmo na tom stále nie sú to najzaujímavejšie. Mladý študent totiž ročne zarobí úctyhodných 10-tisíc libier, čiže takmer 12-tisíc eur, o čom môže väčšina jeho spolužiakov iba snívať. Britské železnice si Charlieho vybrali kvôli jeho osobitému štýlu natáčania a skvelému zmyslu pre humor, no a nám nezostáva nič iné, než mu pogratulovať a ticho závidieť azda najlepšiu študentskú brigádu.