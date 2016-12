Prestaňte prespávať v našich posteliach! IKEA vyzýva tínedžerov, aby sa v ich obchodoch prestali po nociach schovávať

IKEA musí riešiť nezvyčajný problém. Jeden z ich zamestnancov totiž narazil na holandskú facebookovú skupinu s asi 19 000 členmi, kde sa ľudia dohadujú, že budú po skupinkách prespávať v obchode. Všetko to začalo video od YouTube kanálu Bakuna Fatata, kde sa v jednom videu dvaja mladíci vydali do útrob obchodu. V ňom sa pred záverečnou na tri hodiny schovali do skrine, a potom, čo ostal obchod prázdny, mali obrovský priestor iba pre seba. Nápad inšpiroval množstvo ďalších a len za rok chytila IKEA asi desať ľudí s podobnými úmyslami - veľké množstvo však pravdepodobne ostáva neodhalených. Nedávno chytili napríklad dve 14-ročné dievčatá, IKEA to však celé berie uvoľnene a miesto polície radšej zavolali ich rodičov, tvrdil britský hovorca IKEA pre BBC. "Sme šťastní, že sú naši zákazníci hraví a o obchod sa zaujímajú, no z bezpečnostných dôvodov u nás prespávanie nedovoľujeme. Ohroziť môže ich, naše produkty a v konečnom dôsledku aj zákazníkov." Švédsky hovorca pre portál Aftonbladet dodáva: "Dúfame, že tento trend čoskoro končí. Nejako nechápeme, čo je na tom tak vtipné."

