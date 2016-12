Od displeja bez rámikov až po umelú inteligenciu. 5 dôvodov, prečo bude z Galaxy S8 nový kráľ smartfónov

Neúspech strategického modelu Galaxy Note7 spôsobil vo vedení juhokórejskej spoločnosti Samsung veľkú paniku, ktorá má i napriek tomu všetkému svoje opodstatnenie. Naliať do vývoja, výskumu, výroby, montáže a predaja či reklamy milióny dolárov, ohlásiť a následne aj zrealizovať výmenu niekoľkých miliónov kusov za nové, stále vybuchujúce kusy a nakoniec oznámiť ukončenie predaja vrátane výroby si vyžaduje naozaj pevné nervy. A nielen tie. Ak by nebola tak veľká, tak úspešná a nemala tak dlhú históriu, zrejme ju čakajú veľmi zlé časy. Samsung má však ako dostatok zdrojov, tak aj dostatočne známe meno na to, aby ho zrejme tá najväčšia chyba v moderných dejinách mobilného priemyslu nepoložila na lopatky. Čo bude teda ďalej a ako nevydarený high-end smartfón s vlastným stylusom S Pen ovplyvní ďalší strategický model?

Ako už určite mnohí z vás nejedenkrát počuli, od Galaxy S8 sú práve kvôli neúspechu Galaxy Note7 obrovské očakávania. Samsung bude chcieť s ďalšou generáciou svojej vlajkovej lode vykryť aspoň časť investovaných nákladov do phabletu, takže mu ani nič iné nezostáva, ako použiť len to najlepšie, čím v súčasnosti jeho oddelenie zaoberajúce sa vývojom a výskumom nových technologických riešení disponuje. A keďže sa s blížiacim dátumom oficiálneho predstavenia stupňuje aj množstvo dôveryhodne vyzerajúcich únikov, nastal ideálny čas na stručné zhrnutie všetkého podstatného, čo sme o netrpezlivo očakávanom nástupcovi za tohtoročný Galaxy S7 doteraz mohli vďaka internetu počuť.

4K displej (takmer) bez rámikov

Tech web Trusted Reviews píše, že Samsung pristúpil k integrácii 5,5-palcových AMOLED displejov v extrémne jemnom Ultra HD rozlíšení, čiže inými slovami v 4K, ktoré stihol ukázať ešte počas marca na podujatí Society for Information Display konajúcom sa v Kalifornii. Keď však zoberieme do úvahy, že už aj dnešné Quad HD ponúka pri zobrazovaní virtuálneho obsahu dostatočne veľkú jemnosť, tak tento predvídateľný krok juhokórejského giganta stráca logický význam. Teda až do momentu, kedy smartfón vložíme do kompatibilného headsetu Gear VR, kde už cez neuveriteľných 800 pixelov na palec naplno využijeme. K dispozícii by ale mala byť i verzia s menšou uhlopriečkou alebo nižším rozlíšením. Je preto celkom možné opäť očakávať príchod S8 a vizuálne príťažlivejšieho prevedenia S8 edge, pričom oba z dôvodu poklesu záujmu o klasiku ponúknu na bočných stranách zaoblené displeje.

Nedávno sme sa dokonca dozvedeli aj čo-to o absencii rámikov okolo zobrazovacieho panelu v štýle futuristického modelu Xiaomi Mi MIX z Číny, vďaka čomu chce renomovaný výrobca nadobudnúť významný náskok pred zvyškom konkurencie - hlavne kvôli spoločnosti Apple a jej iPhone 8. Áno, budúci rok príde hneď niekoľko podobne vyzerajúcich smartfónov, no ako poznáme Samsung, Galaxy S8 bude vytŕčať niečím unikátnym. Tým niečím môže byť pokročilejšia AMOLED technológia, bezkonkurenčný pomer medzi displejom a konštrukciou či už spomínané 4K rozlíšenie. Možností je tu naozaj veľa.

Umelá inteligencia od tvorcov Siri

Aktuálny technologický pokrok na poli vývoja umelej inteligencie umožňuje integrovať nielen do smartfónov pokročilého virtuálneho asistenta, ktorý nás po niekoľkých týždňoch používania spozná a potom bude vedieť, aké máme návyky či preferencie. Jednoduchšie povedané, bude poznať nášho obľúbeného hudobného interpreta alebo nám vďaka udelenému prístupu k e-mailovej schránke zorganizuje celý pracovný deň. Teraz však nehovoríme o známom asistentovi z Apple zariadení, ale o oveľa komplexnejšej a zároveň neporovnateľne schopnejšej forme umelej inteligencie, ktorou by mal byť podľa všetkého vybavený aj Galaxy S8. Minulý mesiac nám to potvrdil ako bližšie nešpecifikovaný zdroj zrejme z dodávateľského reťazca výrobcu, tak aj nedávno zrealizovaná akvizícia, v rámci ktorej Samsung získal pod svoje krídla spoločnosť Viv Labs, kde pracujú ľudia, ktorí sa podieľali na tvorbe jednej z prvých verzií Siri. Prototyp Galaxy S8 na boku konštrukcie disponuje nenápadným tlačidlom na aktiváciu virtuálneho asistenta so schopnosťou neustáleho učenia sa nových vecí alebo poznatkov.

Fotoaparát bude patriť medzi špičku

Predchádzajúca generácia Galaxy S6 a aj tá súčasná vyniká nadčasovými fotoaparátmi. Hlavný sa v prestížnom rebríčku DxOMark zakaždým umiestnil na TOP priečkach a inak tomu s najväčšou pravdepodobnosťou nebude ani po predstavení Galaxy S8. Aby však Samsung mohol dobehnúť a aj predbehnúť modernejšie vlajkové lode od iných výrobcov, ktoré sa momentálne predávajú, musí zvoliť špecifickú taktiku. Spoločnosť Huawei napríklad zvolila dual zostavu, kde jeden fotoaparát zameriava pozornosť na farby a druhý zase na svetlo v zábere. Následne vytvoria jeden spoločný záber, ktorý vyniká ako v detailoch, tak aj v bohatom množstve svetla. Výhod je však hneď niekoľko, a preto existuje celkom slušná pravdepodobnosť, že podobným smerom pôjde aj Samsung.

Web Trusted Reviews spomína dve možnosti. O jednej sme pár slov už povedali a tá druhá sa točí okolo vylepšeného zoomu, možno optického, akým disponuje konkurenčný iPhone 7 Plus. Naznačovala to aj staršia žiadosť o registráciu patentu v domovskej krajine, kde bola spomínaná "vylepšená funkcia priblíženia záberu". A čo sa týka predného fotoaparátu, tak sa hovorí o pridaní automatického približovania, teda funkcionalite, ktorá nie je v tejto časti smartfónu považovaná za bežný štandard.

Elegantné telo zo skla alebo keramiky

Aby mal Samsung Galaxy S8 poriadny šmrnc a vedel tak zaujať potenciálnych zákazníkov, len displej bez rámikov jednoducho nestačí. K niečomu takému sa ešte hodí prémiová unibody konštrukcia pozostávajúca nie z hliníka, ale z odolného skla alebo rovno jedného kusu precízne spracovanej keramiky. Podobné prevedenie ako ideálny príklad ponúka aj Mi MIX, ktorý vizuálne navrhol priemyselný dizajnér s menom Philippe Starck, pričom na jeho konštrukcii nájdeme dokonca i trošku 18-karátového zlata. Takmer celú prednú stranu (presnejšie 90 percent) vlajkovej lode juhokórejskej špičky by mal navyše pokrývať AMOLED displej, preto sa domovské tlačidlo spolu so snímačom na odtlačky prstov presunú priamo pod ochranné sklo displeja. Dôveryhodnosť tejto špekulácii pridáva fakt, že výrobca biometrických senzorov Synaptics nedávno ako prvý na svete predstavil optickú generáciu FS9100 pre smartfóny, ktorá oproti konvenčným riešeniam vyniká rýchlosťou aj presnosťou autentifikácie používateľa. A to i napriek tomu, že je nad technologicky pokročilým snímačom až 1 milimeter hrubé sklo.

Rozpozná nás aj podľa očí

Jednou z kľúčových špecifikácií horiaceho Galaxy Note7 bol skener očnej dúhovky, čiže niečo, čo nás vedelo rozpoznať bez toho, aby sme museli zadávať heslo, PIN alebo prikladať odtlačok prsta. A keďže moderné technológie z Note podľa tradície dostáva ďalšia generácia Galaxy S, výnimkou by nemala byť ani táto časť hardvérovej výbavy, ktorá sa navyše kvôli problémom s horením ani nestihla poriadne predviesť. Skenovanie očí dokáže výrazne zjednodušiť celý overovací proces, pretože nevyžaduje zo strany používateľa takmer žiadnu aktivitu. Iba to, aby sa na smartfón v danej chvíli pár sekúnd pozeral zo správneho uhla.