Toto vyšperkované BMW M2 Coupé zaručí okrem množstva karbónu a až 450 koní ešte väčšiu radosť z jazdy!

Prešiel už nejaký ten čas, odkedy uzrelo svetlo sveta úplne nové BMW M2 Coupé. Ako sme sa mohli presvedčiť i my na vlastnej koži, vo veci je síce najmenšie M-ko, po stránke tradícií a jazdeckého zážitku ide vôbec o najlepší súčasný bavorák. Prednedávnom sa pritom začalo špekulovať o tom, že po vzore väčšej M4-ky sa toto malé žihadlo dočká rovnako ešte vyšperkovanejšieho variantu GTS. To, že túto ultimátnu verziu naozaj v Mníchove plánujú, potvrdzujú aj zábery zakamuflovaných exemplárov zachytených pri testoch. Kedy sa dočkáme sériovej podoby, je otázne, čakanie nám ale skracuje tuningová spoločnosť Alpha-N Performance, ktorá prichádza s naozaj pozoruhodným počinom. Na paškál si totiž zobrala "základnú" M2-ku a pretvorila ju do podoby, akú očakávané s príchodom GTS-ka.

Skutočne masívny a hlavne široký bodykit ostal síce bez veľkých zmien, dopĺňa ho však množstvo karbónových doplnkov a nadstavcov. Ako prvé je to predný splitter, následne bočné prahy a inak tvarovaný zadný difúzor. Okrem toho tu máme úplne novú prednú kapotu, ktorú poznáme z modelu M4 GTS, strecha je karbónová a na veku batožinového priestoru pribudlo rozmerné krídlo. Čerešničkou na torte sú napokon efektné 20" disky známe z vrcholných modelov strednej triedy. Pozornosť však treba sústrediť najmä pod kapotu, kde tróni dobre známy 3-litrový radový šesťvalec. Ten však posilnil z 360 koní až na úroveň 330 kW / 450 koní! To už nie je rozhodne málo, navyše, okrem toho došlo k výmene bŕzd za karbón-keramické, zatiaľ čo nové športové tlmiče Coilover Road & Track zaručia ešte špičkovejšiu priľnavosť a stabilitu najmä v rýchlych zákrutách.