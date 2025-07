Pohoda oznámila novinku, na ktorú mnohí čakali. Tento rok si v areáli nakúpiš v predajni BILLA

Chystáš sa na Pohodu? Táto novinka ťa poteší.

Zabudni na ťahanie plných tašiek a núdzové snacky z auta. Tento rok si na Pohode nakúpiš pohodlne priamo na mieste – vďaka festivalovej predajni BILLA. Okrem potravín a nevyhnutnej výbavy sa môžeš tešiť aj na chill zónu BILLA Bonus lounge, mikrovlnky na okamžité zohrievanie jedla a štyri zaujímavé diskusie s odborníkmi.

Nakúpiš od rána a všetko, čo potrebuješ

BILLA predajňa ti bude k dispozícii počas celého festivalu – od štvrtka až do nedele. Vo štvrtok sa otvára o 12:00 a funguje do neskorého večera. V piatok a sobotu môžeš nakupovať od 7:00 ráno až do 23:00. V nedeľu sa predajňa otvorí opäť o siedmej, no zatvára sa na pravé poludnie.

Čo supermarket ponúkne? Doslova všetko, čo ti môže počas festivalu chýbať:

Na raňajky: čerstvé pečivo, jogurty, müsli, džemy, kaše, káva aj pomarančový fresh

Na obed a večeru: bagety, sendviče, wrapy, poké bowls, instantné polievky, šaláty

Na osvieženie: chladené nápoje, ľadové čaje, zmrzlina a nanuky

Na všetko ostatné: repelenty, opaľovacie krémy, kondómy, vitamíny, baterky, slnečné okuliare

Rodinka-friendly: plienky, detská kozmetika, psie granule, leukoplasty, čerstvé kvety

Festivalová limitka: šalát BILLAxPohoda (melón, rukola, feta) a špeciálny merch

V BILLA zóne nájdeš aj mikrovlnky, kde si môžeš ohriať hotové jedlo alebo zaliať polievku.

Zdroj: BILLA

Chill s diskusiami

Popri nákupoch a jedle nezabudni navštíviť BILLA Bonus lounge – zastrešenú chill zónu priamo pri predajni, kde si oddýchneš, ochutnáš rôzne produkty a dozvieš sa nové veci. Pripravené sú štyri diskusie, ktoré spájajú jedlo s témami, o ktorých sa oplatí hovoriť.

Takýto ťa čaká program: