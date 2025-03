Robili sme prieskum a zistili, že aj na Slovensku máme svoje verzie extrémnych šetrilcov, podobne ako v americkej relácii Extreme Cheapskates. Nemusíš chodiť ani za veľkú vodu – možno ich nájdeš doslova za rohom.

Šetrenie je umenie. Niektorí ho ovládajú tak, že sa ich mesačné výdavky blížia k nule, iní sa zas nestačia čudovať, kam im miznú peniaze. No potom existuje kategória ľudí, ktorá vyniesla šetrenie na úplne novú úroveň – niekedy až za hranicu pochopiteľného.

Od Slovákov som zisťovala, aké najextrémnejšie spôsoby šetrenia poznajú alebo sami praktizujú. Odpovede boli fascinujúce, miestami pobavili, no niektoré by si možno radšej ani nechcel vedieť.

Od recyklovania elektroniky a prania oblečenia čo najzriedkavejšie, až po odmietanie osobnej hygieny. Nájdeš aj takých, ktorí si nosia vlastnú fľašu vody na rande, aby nemuseli platiť za nápoj v podniku, alebo splachujú len vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné.

„V lete je nútený používať vodu, pretože maká na záhrade, ale v zime sa umýva raz alebo dvakrát za mesiac. Keď ide vyniesť smeti do kontajnera, za rohom bytovky sa vymočí na kríky – ušetrí za spláchnutie, ku ktorému ho v posledných rokoch donútila rodina," hovorí o svojom otcovi Zuzka.

Extrémne šetrenie môže byť nevyhnutnosť, výzva alebo životný štýl. Pre niekoho je to spôsob, ako prekabátiť systém, pre iného prirodzená súčasť života. Kde je však hranica medzi rozumným hospodárením a totálnou obsesiu?

Harmonogram zliav

„Môj spolubývajúci je majster v šetrení,“ hovorí Katka. „Raz som s ním strávila pol hodiny v Kauflande len preto, že vedel, že okolo 20:15 dávajú do zľavy banány. O 20:30 zas prichádza na rad nepredané pečivo. Už len fakt, že mal v hlave presný harmonogram zliav a bol ochotný si na ne počkať, bolo na zamyslenie. Na tých banánoch ušetril možno dvadsať centov, ale kvôli tomu sme sa tam motali o pol hodiny dlhšie.“

Podľa Katky jej spolubývajúci dokáže vybaviť zľavu takmer všade. „Má známeho v kamiónovej preprave, takže cez neho tankuje naftu za jedno euro, lebo jeho zamestnanci si z nej trochu ‚odložia bokom‘." V OBI si vraj cez iného známeho vybaví 15 % zamestnaneckú zľavu. „To už celkom chápem, keďže tam nejde len o pár centov. Ale keď som mu ukázala TEMU, takmer zošalel – objavil svoj osobný raj,“ dodáva so smiechom Katka.

Šetrnosť mu zasahuje aj do osobného života. „Strihať sa chodí zadarmo, pretože jeho kaderníčke raz za čas opraví počítač, nastaví router alebo preinštaluje Windows. Kvôli tomu odmieta ísť kamkoľvek inam. Ak by ju nemal, zrejme by sa strihal doma sám,“ hovorí Katka a opisuje, že doma jej nadáva aj za také maličkosti, ako je zapnutý vetrák na toalete. „Vraj to stojí pár centov, takže ho okamžite uteká vypnúť.“

Jeho prehľad o akciách je vraj neuveriteľný. „V telefóne má uložené všetky možné zľavové kódy do všetkých reťazcov, číta letáky a presne vie, odkedy a v ktorom obchode je čo v zľave." Spolubývajúci vraj sadne do auta a obehne všetky tri supermarkety v meste, aby nakúpil len to, čo je momentálne najlacnejšie. „Najvtipnejšie je, že vždy, keď sa snaží takto ušetriť, osud mu to vráti – niečo sa pokazí, niečo zabudne a nakoniec aj tak zaplatí viac,“ dodáva Katka s úškrnom.

Napriek jeho extrémnej šetrnosti Katka priznáva, že zatiaľ ešte nedosiahol úroveň ľudí, ktorí recyklujú vodu z vane alebo si vyrábajú vlastný toaletný papier. „Ale ktovie, kam až zájde,“, zamýšľa sa.

Najviac ju však prekvapuje, že to nerobí z núdze. „Na slovenské pomery zarába štandardne, možno aj trochu nadštandardne. Takéto kroky by vôbec robiť nemusel, ale jednoducho ho to baví. Vyžíva sa v tom, že dokáže ušetriť aj tam, kde by to nikto iný neriešil.“

Na záver dodáva, že ona sama by takýto štýl života nezvládla. „Ten čas strávený čakaním na zľavy alebo schovávaním pečiva medzi utierky v inom regáli, aby ho nikto iný nenašiel, za tých pár centov fakt nepovažujem za dobre investovaný. Ale pre neho je to hra, ktorú si užíva naplno.“

Susedia Marcely perú raz za mesiac

„Moji susedia v bytovke sú definícia extrémneho šetrenia,“ hovorí Marcela. „Za celé roky, čo tu bývam, som nevidela, že by čo i len pohli ventilom na radiátoroch. Nekúria. V zime jednoducho nosia viac vrstiev oblečenia.“

Oblečenie si podľa nej nevyberajú v obchodoch, ale pri smetiakoch. „Nosia iba to, čo našli vyhodené po zosnulom susedovi, ktorý bol asi o 40 kíl ťažší než oni. Takže pani denne chodí v obrovských plantajúcich tesilkách a bunde s rukávmi po kolená. Myslím, že aj tie mužské poltopánky, čo nosí, sú jej minimálne o tri čísla väčšie.“